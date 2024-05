Procedimento Rai contro Serena Bortone per il caso scurati

La Rai ha aperto un procedimento disciplinare contro la giornalista Serena Bortone. La denuncia del sindacato Usigrai nelle stesse ore in cui l'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, veniva audito in Commissione Vigilanza. L'azienda ha inviato una lettera di contestazione disciplinare alla conduttrice per il post pubblicato sui propri profili social, con cui denunciava la censura del monologo di Antonio Scurati da parte della dirigenza, poco prima della messa in onda del programma "Che sarà su Rai3" dedicato alla ricorrenza del 25 aprile.

La dirigenza Rai - come spiegato dall'ad in vigilanza, bolla l'intera vicenda come "fake news costruite ad arte per screditare e ottenere qualche titolo sui giornali". Secondo l’amministratore delegato, c’è un "accanimento distruttivo di cui Rai è vittima". Affermazioni che stridono con le ultime polemiche sollevate nel corso dello sciopero indetto dai giornalisti Rai che denunciano costanti pressioni per evitare di dare pubblicità a vicende che possano danneggiare il consenso del governo Meloni.

"Roberto Sergio, l’uomo che da dirigente Rai, direttore della radiofonia attaccava pubblicamente sui social il Giornale Radio Rai, ora da Amministratore delegato fustiga a colpi di procedimenti disciplinari chi, anche attraverso i social difende la propria libertà e professionalità da un sistema di controllo “asfissiante” sul lavoro dei giornalisti della Rai" denuncia il Segretario Usigrai Daniele Macheda.

"I provvedimenti annunciati sulla vicenda Scurati sono dunque arrivati ma alla persona Sbagliata. Il procedimento disciplinare aperto contro Serena Bortone è inaccettabile. Anche basta." denuncia dal sindacato Rai.

La posizione dell'azienda pubblica invece richiama la policy interna che vieta di rilasciare dichiarazioni pubbliche su attività, notizie o fatti aziendali. Il post pubblicato sui social violerebbe la normativa e per la Rai la contestazione rappresenta un atto dovuto.