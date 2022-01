L'ultima uscita pubblica di Sergio Mattarella

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ,ha scelto come ultimo impegno ufficiale come Capo dello Stato, la partecipazione all’Assemblea generale della Corte Suprema di Cassazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2022 e per la relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2021.

In aula anche il ministro della Giustizia, Marta Cartabia, che ha voluto ringraziare Mattarella per il suo settennato.

"Permettetemi - ha detto -di rinnovare sentitamente un ringraziamento al presidente della Repubblica per aver sempre accompagnato il mondo giudiziario, senza mai stancarsi di stimolare un 'profondo processo riformatore', per usare testualmente le sue parole".