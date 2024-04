Duemila persone fanno il saluto romano: così l'estrema destra ricorda Sergio Ramelli

Diverse bandiere dell'Italia, insieme a uno striscione che recitava "onore ai camerati caduti", in testa al corteo. Dietro, una "marea" nera fatta di estremisti di destra. Nella serata di lunedì 29 aprile tutte le sigle dell'estrema destra milanese hanno ricordato Sergio Ramelli, militante del Fronte della gioventù aggredito e ucciso appena 17enne da un gruppo di militanti della sinistra extraparlamentare legati ad Avanguardia operaia nel 1975. La cerimonia, come ogni anno, si è conclusa col "rito del presente" e i saluti romani.

La marea nera ha iniziato a prendere vita intorno alle 19, quando diversi esponenti dei movimenti di estrema destra si sono concentrati ai giardini di Largo Murani, altri ai giardini Anna Carena per poi raggrupparsi in piazzale Gorini e, poco dopo le 21, hanno dato vita al serpentone. Secondo la questura c'erano tra le 1.500 e duemila persone, tutte sorvegliate dal dispositivo di sicurezza composto da carabinieri e polizia disposto dal questore di Milano. Dopo aver percorso via Aselli e via Amadeo, sempre in rigoroso silenzioso, con i tricolori in mano e le fiaccole ai due lati, il corteo è arrivato in via Paladini, dove viveva Ramelli.

I militanti, che sono entrati a gruppi, squadrati e in file, si sono fermati davanti al murale dedicato proprio al giovane ucciso. Lì, dopo la deposizione di una corona, per tre volte è stato chiamato il nome del "camerata Sergio Ramelli", seguito dal presente e dai saluti romani. Alla fine, il "camerati sciogliete le righe".