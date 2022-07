Le parole dell'onorevole del Partito Democratico sull'attuale crisi di Governo in questa video-intervista.

"L'italia non può permettersi in questo momento una crisi di Governo e una campagna elettorale". È la dichiarazione rilasciata ai microfoni di Today.it dalla Parlamentare del Partito Democratico, Debora Serracchiani. Eccola in questo video-servizio.