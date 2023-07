La vera sfiducia a Santanché potrebbe arrivare solo a settembre

Voto programmato per un risultato scontato. C'è attesa per domani mercoledì 26 luglio 2023, quando il senato voterà la mozione di sfiducia contro la ministra del Turismo Daniela Santanché. L'esponente di Fratelli d'Italia è indagata per caso Visibilia, gruppo di cui è fondatrice ed ex amministratrice delegata. Il testo è stato presentato all'aula di palazzo Madama dall'esponente del Movimento 5 Stelle Stefano Patuanelli, e sarà discusso alle 10. A scapito di sorprese, la ministra non rischia la poltrona: la maggioranza voterà compatta. Ma secondo più indiscrezioni il suo futuro nell'esecutivo è già stato deciso e l'addio vero e proprio potrebbe arrivare a settembre: spunta infatti l'ipotesi rimpasto.

Il testo del decreto

Presentato al presidente del Senato Ignazio LaRussa già da un paio di giorni, il Movimento 5 Stelle nel documento: "Esprime la propria sfiducia al ministro del turismo, senatrice Daniela Garnero Santanchè, e lo impegna a rassegnare le proprie dimissioni" in merito alla questione legata alle sue società. Il testo procede poi a ricostruire la vicenda emersa dalle inchieste giornalistiche e che ha portato la ministra prima a riferire in parlamento, poi direttamente ad affrontare il voto di sfiducia.

Patuanelli sottolinea anche la "responsabilità politica" della premier Giorgia Meloni in quanto "dirige la politica generale del governo", nonché denuncia "condotte spregiudicate che non possono essere proprie di un ministro". Per questo motivo dunque, i pentastellati affermano che "ferme restando le eventuali responsabilità che verranno in caso accertate nelle sedi opportune, i fatti esposti minano fortemente la credibilità della ministra e pongono un grave pregiudizio sulle sue capacità di svolgere le delicate funzioni alle quali è chiamata, nonché sull'opportunità della sua permanenza a ricoprire una carica governativa di primo piano e di piena rappresentanza politica".

"È imprescindibile - concludono i 5 Stelle - che il nostro paese e le sue istituzioni siano salvaguardate, nel loro prestigio e nella loro dignità, anche attraverso il doveroso principio di 'onorabilità' per coloro cui sono affidate funzioni pubbliche"

Maggioranza compatta, opposizioni divise

Nelle votazioni delle prossime ore il Movimento 5 Stelle dovrebbe essere sostenuto anche da Partito Democratico e da Alleanza Verdi e Sinistra. Condizionale d'obbligo, visto che al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali dei due gruppi d'opposizione che confermino il sostegno al testo presentato dai pentastellati. Al centro, Azione ha comunicato che al momento della votazione uscirà dall'aula, astenendosi, mentre la seconda componente dell'ex Terzo Polo - Italia Viva - deve ancora decidere sulla posizione da prendere in merito.

Sul lato della maggioranza, tutti i partiti sosteranno la ministra, garantendole la permanenza al governo. Questo, ovviamente, se non ci saranno sorprese dietro l'angolo da parte di qualche isolato franco tiratore che invece deciderà di sostenere la mozione presentata dall'opposizione. Santanché insomma non rischia la poltrona, il voto sembra essere già deciso. Ma non solo per un fattore di numeri, quanto piuttosto per una questione legata alla compattezza e alla stabilità del governo.

Spunta l'ipotesi del rimpasto autunnale

Negli ultimi due mesi non sono stati pochi gli episodi che hanno messo in difficoltà l'esecutivo e Giorgia Meloni. Oltre al caso legato a Santanché, si cita l'agoniata riforma della giustizia, le gaffe dei ministri Sangiuliano e Lollobrigida e - sopratutto - i ritardi del Pnrr. Questi sono solo alcuni esempi di quanto l'esecutivo - al di là delle apparenze - stia faticando, cosa che ha spinto Meloni a misurarsi nelle dichiarazioni e a parlare sempre meno con i giornalisti.

Se nelle prossime ore la maggioranza si presenterà compatta, sarà tutto atto a rimandare un cambiamento radicale a settembre. Nelle ultime settimane sui maggiori quotidiani si stanno rincorrendo voci che gridano a un rimpasto di governo con l'arrivo dell'autunno: se da un lato ci sono le europee dietro l'angolo e molti esponenti guardano ai seggi di Bruxelles, dall'altro Meloni sembra non tollerare più gli screzi all'interno dell'esecutivo e punta a rimpiazzare gli elementi "più problematici" semplicemente chiedendoglielo, Santanché compresa.

Se uno scenario del genere sarà confermato, allora il voto contro la ministra del Turismo sarà soltanto un atto formale di una decisione inevitabile e che è stata solo rimandata. Nel frattempo, però, potrà sicuramente dire di aver portato a casa una vittoria.

