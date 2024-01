Sgarbi condannato per diffamazione contro Virginia Raggi: la paragonò a Ciancimino

Paragonò Virginia Raggi a Vito Ciancimino, sindaco del capoluogo siciliano condannato in via definitiva per associazione mafiosa a cui venne attribuito il cosiddetto "sacco di Palermo". Per questo Vittorio Sgarbi è stato condannato alla pena pecuniaria di 2000 euro con l'accusa di diffamazione ai danni dell'ex sindaca di Roma, nei confronti della quale il giudice monocratico di Roma ha disposto anche una provvisionale di 20mila euro.

Lo scorso 9 novembre il pm di Roma aveva chiesto la pena di 4 mesi di carcere per Sgarbi. Raggi, rappresentata dall'avvocato Alessandro Mancori, era presente come parte civile nel processo che si svolge nelle aule del tribunale Monocratico a piazzale Clodio.

La vicenda

Le affermazioni diffamatorie risalgono al 2018. Nel corso della trasmissione "Matrix", Vittorio Sgarbi accusava l'allora sindaca della Capitale per l'abbattimento di un edificio liberty in Piazza Caprera, nel quartiere Trieste. "L’annunciata distruzione di ville liberty a Roma, denunciata da me e da Italia Nostra per primi, conferma la più inquietante delle prospettive: la Roma di oggi è come la Palermo di Ciancimino e il sindaco di Roma, distratto dalla difesa della città, è oggettivamente complice di questa azione criminale. M5s a Roma oggi è come la Democrazia cristiana a Palermo degli anni ’70", disse il sottosegretario nel corso del suo intervento tv.

Lo sfogo dell'ex sindaca su Instagram

"Vittorio Sgarbi si permise di di equipararmi al mafioso Ciancimino e darmi della disonesta: oggi il giudice del tribunale di Roma l'ha condannato per la gravità delle sue affermazioni che nulla hanno a che fare con la critica politica", ha scritto Virginia Raggi in un post su Instagram.

"Dev'essere proprio un brutto periodo per il sottosegretario dopo il caso della tela seicentesca di Rutilio Manetti rubata nel Castello di Buriasco nel 2013 per il quale è al centro di un'inchiesta giornalistica del Fatto Quotidiano e di Report, gli arriva una condanna in tribunale. L'inchiesta giornalistica va avanti - scrive ancora Raggi - il m5s ha chiesto le dimissioni che anche io chiedo. È già la seconda volta che viene condannato per avermi insultata gravemente. La sentenza ha un valore politico perché quest'uomo non può permettersi di offendere gratuitamente tutti e pensare di passarla liscia".