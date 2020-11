Vittorio Sgarbi: "Il coprifuoco è fascista"

''Se noi stabiliamo che i musei sono beni essenziali non li puoi chiudere. Per ragioni sanitarie i musei devono restare aperti perché se non hai luoghi per la salute mentale non puoi vivere. Perciò a Sutri farò un'ordinanza restrittiva che obblighi i musei a restare aperti'': questo dice Vittorio Sgarbi all'Adnkronos sulle misure restrittive che verranno assunte a livello nazionale nelle prossime ore tra cui "la chiusura di musei e mostre''. ''Ho chiesto al presidente della provincia di Trento di non chiudere il trentino. Analogamente al suo coraggioso atto di non chiudere i ristoranti -racconta- io a Sutri ho fatto un'ordinanza come quella del trentino ma aggiungendo un'altra ordinanza restrittiva che costringe i ristoranti a restare aperti anche dopo le 18 e che ancora non mi hanno ritirato. Se una persona viaggia e deve magiare dove va? Stessa cosa farò per i musei'', riprende Sgarbi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Che poi se la prende con gli annunci del governo: ''L'azione del coprifuoco è tipicamente un'azione fascista''. Il coprifuoco, dice Sgarbi, ''è un atto di autoritarismo puro, 'diretto', cioè non come quello per i cinema che è 'indiretto' perché -spiega- se io ti chiudo i cinema tu devi stare a casa per forza. In questo caso invece è 'diretto' e cioè se uno vuole uscire solo per farsi una passeggiata lo obblighi a restare chiuso a casa e questo è un atto fascista'', ribadisce.