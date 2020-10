Sgarbi espulso dalla Camera e portato via di peso: si rifiutava di indossare la mascherina

Vittorio Sgarbi ci ricasca. Il critico d'arte e deputato del Gruppo Misto è stato espulso dalla Camera dopo che era stato ripetutamente richiamato a indossare la mascherina mentre parlava la vicepresidente Maria Edera Spadoni. In una fase concitata del dibattito, Sgarbi stava gridando senza indossare la mascherina. Appena la presidente di turno Spadoni ha espulso Sgarbi la seduta è stata sospesa.

Sgarbi espulso dalla Camera: le immagini

Il critico d’arte si è rifiutato di lasciare l’Aula e nell’edificio sono scesi i deputati della Lega che gli hanno fatto da scudo, creando però un assembramento al centro dell’emiciclo, suscitando le proteste della maggioranza. Per far rispettare l’ordine di espulsione sono stati quindi chiamati i commessi che però hanno prima dovuto passare a contatto con i deputati al centro dell’emiciclo e poi hanno dovuto prendere di peso Sgarbi che era sempre senza mascherina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(Video Ugo Cappellacci da Facebook)

"Sono stato nuovamente espulso dall’aula di Montecitorio. Mi hanno ancora portato via di peso. Sia chiaro: lo faccio per tenere allenati i commessi...", è stato il commento di Sgarbi su Twitter. Il deputato era stato cacciato dalla Camera e portato via di peso lo scorso 25 giugno.

In mattinata, Sgarbi era stato protagonista di uno scontro con il presidente Roberto Fico. "Deve mettere la mascherina!", ha detto Fico. Sgarbi, durante l'intervento per commemorare la presidente della Calabria Jole Santelli scomparsa pochi giorni fa, ha risposto "Io non riesco a parlare, lei è un fascista!". "Gli insulti non sono ammessi in quest'Aula", ha ribadito Fico. "Viva il coraggio di Jole Santelli, a morte l'ipocrisia!", ha chiosato Sgarbi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.