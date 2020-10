Sgarbi (con la mascherina solo sul naso) litiga con Fico: "Lei è un fascista"

Vittorio Sgarbi ci ricasca. Nuova polemica da parte del critico d'arte sull'uso delle mascherine. E nuovo botta e risposta con il presidente della Camera Roberto Fico. Il "siparietto" si consuma durante la commemorazione in Aula di Jole Santelli, presidente della regione Calabria scomparsa pochi giorni fa. Sgarbi prende la parola e parla con la mascherina - il cui uso in tutto il palazzo di Montecitorio è obbligatorio, compreso durante gli interventi nell'emiciclo - che gli copre solo il naso, ma lascia libera la bocca.

Fico richiama Sgarbi sulla mascherina

"Deve mettere la mascherina!. Il presidente Fico lo richiama ad indossarla correttamente e Sgarbi replica di avere un certificato medico che lo esenta, "non riesco a parlare". Ma di fronte all'insistenza di Fico ad indossare la mascherina correttamente, sbotta: "Lei è un fascista". "Gli insulti non sono ammessi in quest'Aula, ribadisce Fico. "Viva il coraggio di Jole Santelli, a morte l'ipocrisia!", chiosa Sgarbi.

"Vittorio Sgarbi si scusi con il presidente Fico e con tutti i deputati e le deputate, ha veramente superato il limite. Quest'Aula è il luogo della democrazia. La sua aggressione verbale è inaccettabile". Così Mario Perantoni, presidente della commissione Giustizia.

Sgarbi espulso dalla Camera

Aggiornamento ore 14:16 - La presidente di turno Maria Edera Spadoni ha espulso dall'Aula il deputato del gruppo Misto Vittorio Sgarbi che, nel corso di un battibecco in aula con altri deputati, mentre si sta discutendo la legge contro l'omofobia, ha rifiutato di indossare la mascherina. Spadoni ha richiamato più volte Sgarbi a rispettare le regole ma non avendo il deputato del Misto osservato i richiami, è stato espulso.