Regionali Sicilia, il centrodestra si spacca. Musumeci: “Cercatevi un altro candidato”

Nello Musumeci si sfila dalla corsa: ritira la sua candidatura alle regionali del 25 settembre visto il mancato accordo tra i partiti del centrodestra. La sua candidatura, infatti, era sostenuta da Fratelli d?Italia, ma osteggiata dal resto della coalizione. L?aveva detto il 23 giugno scorso in conferenza stampa: ?Qualcuno all'interno della coalizione dice che io abbia un brutto carattere, che sia rigoroso, antipatico e che quindi sono divisivo. Siccome per me l'unità è più importante di qualsiasi aspirazione a continuare il lavoro iniziato 5 anni fa, ho detto che se sono davvero divisivo, posso fare un passo di lato. Scegliete un candidato, presentatecelo, faremo conoscere le nostre valutazioni e andremo avanti?.

Mentre continuano le trattative nel centrodestra per scegliere il candidato governatore della Sicilia, in vista delle elezioni regionali del 25 settembre, sembra che Forza Italia e la Lega abbiano trovato l'accordo sull?ex ministra Stefania Prestigiacomo. "Noi non abbiamo fatto alcun accordo ? sottolinea però Ignazio La Russa per conto di Fratelli d?Italia - Giorgia Meloni non si farà imporre nomi. La scelta va condivisa".

Vista la situazione il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, decide di tirarsi indietro. "Basta con questo interminabile mercato nero dei nomi. Cercatevi un candidato che risponda alle vostre esigenze. Mi rendo conto di essere un presidente scomodo - scrive su Twitter - Ringrazio di vero cuore Giorgia Meloni e Ignazio La Russa per il convinto e tenace sostegno datomi. Torno a fare il militante".