Scrive agli studenti per comunicare di essere candidata con il PD: sanzioni contro una professoressa

"Come saprete il 14 e 15 maggio si terranno in Siena le elezioni comunali, quindi se avrete piacere di sostenermi ve ne sarei grata". No, non è una comune brochure elettorale, ma una mail spedita dal proprio indirizzo di lavoro a tutti gli studenti e ai rispettivi genitori da parte di una professoressa senese.

Francesca Stella, docente 44enne, candidata al consiglio comunale di Siena nella lista di centrosinistra che sostiene la candidata Anna Ferretti, l'ha inviata agli studenti delle classi quarte e quinte dell'Istituto Bandini di Siena puntualizzando che "avere eventualmente una persona dell'istituto in consiglio comunale o anche come riferimento per la futura sindaca ossa essere utile anche ai fini dell'attenzione e degli sviluppi futuri che potra' avere non solo la nostra scuola ma anche la nostra bellissima citta' e il suo territorio, in cui, soprattutto negli ultimi tempi, sono stati purtroppo trascurati molti aspetti legati ai servizi per la cittadinanza, nonche' i vari spazi per la cultura, luoghi utili per noi tutti, per i nostri studenti e per i nostri figli".

Il caso e' stato denunciato in una nota dal dirigente di Fratelli d'Italia Siena e componente del comitato elettorale del partito per le prossime elezioni comunali, Lorenzo Rosso che afferma di essere stato contattato da vari genitori che hanno denunciato l'accaduto. Fratelli d'Italia non ha escluso, al riguardo, di poter addirittura presentare un'interrogazione parlamentare sul tema.

Al momento c'è la netta condanna del dirigente scolastico che si dichiara estraneo ai fatti e ha annunciato "provvedimenti disciplinari" contro la professoressa. E la risposta dell'istituto è arrivato in una nota un cui si dichiara "completamente estraneo a quanto inviato dalla professoressa Stella, che ha agito a titolo esclusivamente personale. Un'azione avvenuta utilizzando i canali ufficiali e il logo dell'istituto fortemente lesiva dell'immagine dell'Istituto stesso e per la quale riteniamo che siano state violate tutte le norme deontologiche di base".