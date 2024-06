Paolo Signorelli: il portavoce di Lollobrigida si autosospende dopo il caso delle chat antisemite con Diabolik

Frasi antisemite, Gad Lerner definito "porco", l'esaltazione di terroristi neri e riti pagani. A poche ore dall'esplosione del caso sul "dialogo dell'orrore" tra Paolo Signorelli, collaboratore del ministro Lollobrigida, e Fabrizio Piscitelli, "Diabolik", arriva l'autosospensione del portavoce: "Con riferimento a quanto pubblicato su alcuni organi di stampa, tengo a precisare di non ricordare la conversazione, che sarebbe avvenuta molti anni anni fa, e oggi mi ha colto del tutto di sorpresa", ha fatto sapere Signorelli intervenendo sulla chat riportata da Repubblica poche ore prima.

"Ritengo altresì doveroso sottolineare quanto mai distanti da me, dal mio pensiero e dal mio sentire, siano i gravi contenuti di quella conversazione. In attesa di chiarire la vicenda, ho comunicato la mia autosospensione, con effetto immediato, dall'incarico di capo ufficio stampa del ministro Lollobrigida". La chat è spuntata fuori nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio del capo ultrà, estremista di destra e trafficante di droga ucciso nel Parco degli Acquedotti a Roma nell'agosto 2019.

La chat

In un passaggio delle chat riportate da Repubblica Diabolik e Signorelli parlano di Elvis Demce, considerato tra i più pericolosi malavitosi della Capitale. "Ma hanno assolto Elvis?", chiede il portavoce di Lollobrigida a Diabolik: "Fantastico dajee".



Altri riferimenti invece riguardano l'ideologia 'nera'. "Onore a loro" scrive il portavoce del ministro parlando di Valerio Fioravanti, Pierluigi Concutelli, Luigi Ciavardini e Mario Tuti. I nonno di Signorelli, suo omonimo, fu tra i fondatori del movimento di estrema destra Ordine Nuovo. E poi il racconto di un matrimonio pagano: "I fascisti e i nazisti sono pagani", spiega Diabolik a Signorelli.

Le nota di Lollobrigida

"Paolo Signorelli mi ha comunicato la sua volontà di rimettere l'iincarico di capo ufficio stampa con effetto immediato in attesa di chiarire le affermazioni riportate dal quotidiano La Repubblica e delle quali ovviamente non ero a conoscenza", fa sapere Lollobrigida commentando la vicenda. "Per come ho conosciuto Paolo Signorelli in questi due anni - assicura - sono certo sia distante anni luce da quanto riportato nella conversazione e confido possa smentirla al più presto".