Silvia Sardone sotto scorta: "Minacciata per le mie posizioni su moschee e velo islamico"

La consigliera comunale e deputata europea Silvia Sardone è sotto scorta da alcuni giorni. Lo ha reso noto lei stessa, spiegando che la scorta è stata disposta in seguito "all'aumento considerevole delle minacce di morte a me e ai miei figli da parte di utenti di fede islamica per le mie posizioni sul velo islamico, sull'islamizzazione dell'Europa e sulle moschee abusive".

La scorta, da quanto si apprende, sarebbe estesa anche alla sua famiglia. L'esponente leghista ha affermato di non avere intenzione di fermarsi e di non avere paura. Ha inoltre riferito di avere depositato, dal 2021, 6 denunce collettive per minacce, e di essere pronta a rifarlo.

Sardone, che ha iniziato la sua carriera politica al consiglio di Zona 2 di Milano con Forza Italia e poi è passata alla Lega, dal 2023 è sposata con l'ex assessore al bilancio di Regione Lombardia, Davide Caparini. In precedenza era stata legata al sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, con cui ha due figli.

