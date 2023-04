Letta: "Berlusconi mi ha detto che non molla, l'ho trovato meglio di quanto pensassi"

Resta ricoverato in terapia intensiva Silvio Berlusconi, da mercoledì scorso in ospedale per una severa infezione polmonare collegata a una leucemia cronica. La terza notte al San Raffaele è trascorsa serena, stando a quanto appreso. Le condizioni vengono giudicate stabili, anche se la cautela resta altissima. Dopo le prime ore di grande spavento - soprattutto nella giornata di giovedì -, ora sembra che il quadro clinico sia stazionario e le cure stanno dando i loro frutti.

Nelle ultime ore non sono arrivati bollettini ufficiali dalla struttura sanitaria, ma venerdì è stato lo stesso ex premier a parlare. "È dura, ma ce la farò anche questa volta. Sono riuscito, anche in situazioni difficili e delicate, a ritirarmi su. Ce la farò", ha detto Berlusconi a "Il Giornale". A quanto apprende l'Adnkronos da fonti sanitarie, anche oggi non è previsto alcun bollettino medico.

"Abbiamo parlato e l'ho trovato meglio di quanto pensassi. Gli possiamo fare un augurio di Pasqua perché la strada della rinascita, se non della risurrezione, è imboccata". Lo ha detto Gianni Letta, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri e fedelissimo di Silvio Berlusconi, uscendo dall’ospedale San Raffaele di Milano. Letta si è trattenuto nel nosocomio circa un’ora e a chi gli chiedeva come sta Berlusconi, ha risposto: "L'ha detto benissimo lui, 'è dura, ma non mollo, ce la farò anche questa volta'. Voi lo conoscete, ogni volta che si è dato un obiettivo lo ha raggiunto, e credo che sia su quella strada".

I figli e i familiari continuano a fare visita al presidente del Monza, mentre fuori dall'ospedale si radunano fan - tra cui il fedelissimo Macrì arrivato in treno dalla Puglia - e sostenitori di Forza Italia presenti per esprimere la propria vicinanza al leader. Venerdì, andando via, Luigi, il figlio più piccolo del Cavaliere, ha rivolto un pollice alzato ai cronisti, quasi a voler dire che la situazione è in fase di miglioramento. Presenti, come sempre, anche il fratello Paolo e i figli, Marina, Piersilvio e Barbara, immortalati in un lungo abbraccio quando hanno lasciato il San Raffaele.

Nella giornata di sabato dal San Raffaele dovrebbe arrivare qualche comunicazione ufficiale sulle condizioni di salute dell'ex presidente del consiglio. L'ultimo aggiornamento è di giovedì, del giorno dopo il ricovero, quando il suo medico personale, Alberto Zangrillo, e Fabio Ciceri, primario delle Unità di Ematologia, avevano spiegato che "il Presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un’infezione polmonare. L’evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica di cui egli è portatore da tempo: leucemia mielomonocitica cronica".

Della leucemia che ha originato la polmonite, aveva chiarito il bollettino medico, "è stata accertata la persistente fase cronica e l’assenza di caratteristiche evolutive in leucemia acuta". "La strategia terapeutica in atto prevede la cura dell’infezione polmonare, un trattamento specialistico citoriduttivo mirato a limitare gli effetti negativi dell’iperleucocitosi patologica e il ripristino delle condizioni cliniche preesistenti", aveva concluso la nota dell'ospedale.