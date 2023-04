Come sta oggi Silvio Berlusconi

L'ex premier Silvio Berlusconi resta ricoverato nel reparto di terapia intensiva cardio-toraco-vascolare dell'ospedale San Raffaele di Milano, dove è arrivato scorso per un'infezione polmonare in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Oggi, 12 aprile, è l'ottavo giorno di ricovero. La notte è stata "tranquilla", secondo quanto trapela.

Non è ancora stato reso noto se nel corso della giornata sarà diramato un bollettino medico. L'ultimo è stato diffuso lunedì. Alberto Zangrillo, medico di fiducia di Silvio Berlusconi e direttore delle terapie intensive generale e cardiochirurgica del San Raffaele, e Fabio Ciceri, primario delle unità di ematologia e trapianto di midollo osseo e oncoematologia in una nota avevano parlato di "progressivo e costante miglioramento" ed esprimevano "cauto ottimismo". Nonostante ciò il leader di Forza Italia resta in terapia intensiva e non si ipotizza il trasferimento.

Zangrillo ha seccamente smentito le notizie circolate secondo cui l'ex premier si era alzato dal letto per sedersi in poltrona e fare esercizi respiratori. "Bisogna attenersi al comunicato firmato da me e Ciceri", ha tuonato rispondendo ai cronisti che chiedevano notizie sullo stato di salute di Berlusconi.