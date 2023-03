Berlusconi rimane ricoverato: saltano le dimissioni

Silvio Berlusconi rimane ricoverato all'Ospedale San Raffaele. Le dimissioni del leader di Forza Italia dall'ospedale milanese erano in effetti previste per oggi, ma a quanto risulta da fonti ospedaliere, il Cavaliere prolungherà la sua permanenza presso la struttura sanitaria. Difficile avanzare ipotesi sul momento in cui potrà tornare a casa; a questo punto è probabile che la sua degenza si allunghi di alcuni giorni.

Berlusconi era stato ricoverato lunedì dopo aver accusato alcuni dolori per sottoporsi ad alcuni esami che vengono definiti "di routine".

Questa mattina l'ex premier aveva ricevuto la visita del figlio Luigi che era arrivato intorno alle 13.40 all'ospedale San Raffaele, lasciando poi la struttura qualche minuto dopo le 15.

(articolo in aggiornamento)