Come sta Silvio Berlusconi, la telefonata a Meloni e Salvini dall'ospedale

Seconda notte trascorsa all'ospedale San Raffaele di Milano per Silvio Berlusconi. Ricoverato da mercoledì mattina, dopo una precedente ospedalizzazione a fine marzo, l'ex premier è in terapia intensiva. Dopo un ricorrersi di voci, giovedì Alberto Zangrillo che è medico personale del Cavaliere e primario dell'unità operativa di anestesia e rianimazione generale e dell’area unica di terapia intensiva cardiologica e cardiochirurgica, ha ufficializzato che Berlusconi è affetto da una leucemia mielomonocitica cronica ed è ricoverato per la cura di un'infezione polmonare.

A quanto apprende l'Adnkronos Salute, la leucemia sarebbe stata diagnosticata "circa due anni fa" al leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, e si sarebbe "riacutizzata qualche settimana fa". Da qui il ricovero di fine marzo, gli esami che mostravano che "i globuli bianchi continuavano a salire" e le terapie per tenere a bada la malattia. Nel frattempo, la complicazione dell'infezione polmonare, trattata con antibiotici, e il ricovero di ieri.

Nella serata di ieri Zangrillo è stato intercettato dai cronisti all'esterno dell'ospedale, ma ha tagliato corto: "C'è un sacco di gente che si diverte a dire cazzate. Quello che dovevo dire l'ho detto. Sono stanco. Parlatene con quelli che su Twitter e i social dissertano su cose di cui non conoscono niente".

Le condizioni del Cavaliere sono serie, ma la linea degli azzurri e della famiglia finora è quella dell'ottimismo. Secondo quanto filtra, Berlusconi sta reagendo bene alle cure. È con una nota ufficiale che Forza Italia comunica che Berlusconi intorno alle 9 di giovedì mattina ha telefonato ai dirigenti del partito. In serata viene reso noto che ha telefonato anche alla premier Giorgia Meloni e al vicepremier Matteo Salvini. La telefonata agli alleati è avvenuta durante la riunione del Consiglio dei ministri. "La telefonata più bella che potessi ricevere, ti aspettiamo presto", commenta Salvini su Facebook.

Ottimismo anche da parte dei familiari. "Siamo più sollevati, c'è un miglioramento. Siamo fiduciosi", ha affermato il fratello Paolo. Il secondogenito Pier Silvio parla del padre come di "un leone" per come affronta la situazione e le cure mediche. Oggi c'è attesa per nuove comunicazioni da parte dello staff medico.