Silvio Berlusconi: come sta oggi, l'ipotesi leucemia e l'attesa per il bollettino medico

Silvio Berlusconi avrebbe la leucemia. La notizia è diffusa oggi 6 aprile dal Corriere della Sera. I dolori e la polmonite, che hanno portato al ricovero mercoledì mattina nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano, sarebbero complicazioni della malattia del sangue. Di "difficoltà del funzionamento del midollo spinale" e "problemi ematici che destano grande preoccupazione" parla anche l'Ansa.

Non ci sono conferme ufficiali e c'è attesa per comunicazioni ufficiali del medico personale Alberto Zangrillo. Forza Italia, in una nota ufficiale, ignora l'argomento ma rende noto che Berlusconi oggi 6 aprile ha sentito telefonicamente i vertici del partito.

Il ricovero di Berlusconi in terapia intensiva

Il leader di Forza Italia era già stato ricoverato lo scorso 27 marzo. Doveva essere un controllo di routine e invece è stato dimesso dopo quattro giorni. A dispetto delle dichiarazioni rassicuranti, a distanza di poco tempo ecco il nuovo ricovero. Stavolta serve un supporto più massiccio: la terapia intensiva. In poche ore varcano il cancello dell'ospedale i figli dell'ex premier, il fratello Paolo, la fedelissima azzurra Ronzulli.

I problemi di salute di Berlusconi

Berlusconi, 86 anni, ha più volte avuto problemi di salute. Nel 1997 è stato operato per un tumore alla prostata al San Raffaele. Nel 2006 ad Anversa è stato operato per l'asportazione di un frammento al menisco. A fine novembre dello stesso anno, un nuovo ricovero in seguito al malore a una kermesse di Forza Italia a Montecatini. Il mese successivo in Ohio gli è stato impiantato un pacemaker. Nuovo ricovero al San Raffaele nel 2009, dopo che a una manifestazione elettorale in piazza Duomo Berlusconi è stato colpito sul viso da una statuetta. Nel 2010 intervento all'Humanitas di Rozzano per una tendinite alla mano sinistra. Intervento alla mandibola nel 2011. Nel 2013 ancora un ricovero per l'uveite, una patologia dell'occhio. Ad aprile 2014 infiammazione al ginocchio e nel dicembre dello stesso anno una recidiva dell'uveite. Nel 2015 Berlusconi si sottopone alla sostituzione del pacemaker, l'anno successivo intervento di cataratta e poi la sostituzione della valvola aortica. Nel 2019 viene operato per una occlusione intestinale. Nel settembre del 2020 un nuovo stop con ricovero, sempre al San Raffaele, a causa del Covid. Dimesso dopo una decina di giorni ha fatto a lungo i conti con gli strascichi della malattia, che lo hanno portato ad altre brevi degenze ospedaliere. Nel gennaio 2021 trascorre alcuni giorni al centro cardiotoracico di Monaco per non meglio specificati esami legati a problemi immunitari. Infine il ricovero di marzo.

L'ipotesi leucemia

"È una roccia" dice ora il fratello Paolo lasciando il nosocomio, ma resta la sensazione che l'ex premier stia combattendo la sua battaglia più dura. La notte è trascorsa senza novità - come confermato anche dal vicepremier Antonio Tajani - si parla sempre di situazione "complessa ma stabile". L'ex premier rimane in terapia intensiva. In mattinata, a quanto si apprende, dopo le visite il primario Alberto Zangrillo potrebbe tenere un punto stampa. I pesanti problemi di ossigenazione hanno messo sotto stress sistema cardiovascolare e i polmoni.

La notizia della leucemia non viene confermata ufficialmente. "Non mi risulta quello che dicono sulla leucemia. Tutto il mondo è preoccupato per Berlusconi, che lascia il segno della sua attività. Oggi ci sarà un bollettino medico che mi auguro dia sollievo", dice il capogruppo alla Camera di Fi, Paolo Barelli, ai microfoni di Rtl 102.5. "Il presidente Berlusconi - spiega - ha riscontrato un'infezione postuma di qualcosa che già aveva. Era stato ricoverato per accertamenti, mi risulta che abbia passato una notte tranquilla e nelle prossime ore capiremo l'evoluzione. Speriamo positiva. Il presidente vuole che l'attività di Forza Italia vada avanti spedita e che non si fermi. Berlusconi è vigile. Siamo in contatto con lui, la manifestazione del 5 e 6 maggio è confermata. Ho lavorato con lui fino a sabato a mezzanotte: Berlusconi è una persona molto attiva, innamorata di Forza Italia". Resta quindi fondamentale, e doveroso, attendere il bollettino medico.

La nota ufficiale di Forza Italia

Mentre si attendono notizie ufficiali da fonti mediche, Forza Italia ha diramato una nota in cui informa che

"Il presidente Silvio Berlusconi, questa mattina, ha telefonato al coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, ha parlato con il capogruppo alla Camera Paolo Barelli, con il vice presidente del Senato Maurizio Gasparri e ha sentito gli altri dirigenti e vertici del partito. Ha rivolto un affettuoso saluto e ha raccomandato il massimo impegno in Parlamento, al Governo e in Forza Italia perché 'Il Paese ha bisogno di noi!'. Tutti gli hanno assicurato che non mancheranno di essere più attenti, ligi e presenti nel seguire le sue indicazioni, in attesa che si ristabilisca presto e torni a essere il combattente di sempre".