Per Silvio Berlusconi niente camera ardente pubblica

Per Silvio Berlusconi, morto oggi 12 giugno all'ospedale San Raffaele di Milano a 86 anni, funerali di Stato e lutto nazionale ma nessuna camera ardente pubblica. La decisione è stata presa per ragioni di sicurezza.

Silvio Berlusconi si è spento in ospedale, dove era stato nuovamente ricoverato da alcuni giorni. La salma è stata già portata ad Arcore. Inizialmente si era appreso di una camera ardente pubblica per domani negli studi Mediaset, ma dopo alcune ore è arrivato lo stop.

Non era inusuale la scelta di allestire la camera ardente negli studi tv. Era già stato fatto per Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Questa volta si era ipotizzato di usare lo studio 20, uno dei più grandi. Il "No" è dovuto a ragioni di sicurezza. Si è ipotizzato un afflusso tale di persone da diventare di difficile gestione. "Contrariamente a quanto annunciato da indiscrezioni di stampa - fanno sapere fonti Mediaset al termine di un sopralluogo dei carabinieri - per motivi di ordine pubblico non saranno allestite camere ardenti all'interno degli studi televisivi Mediaset né altrove".

