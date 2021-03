Silvio Berlusconi ricoverato di nuovo in ospedale

Lo ha comunicato l'avvocato Federico Cecconi durante l'udienza del processo Ruby Ter in corso a Milano. A gennaio il cavaliere era stato in ospedale per un problema "aritmologico"

Silvio Berlusconi è ricoverato in ospedale da ieri mattina per cause che al momento non sono state rese note. "Per problematiche di salute su cui non mi dilungherei Silvio Berlusconi è da lunedì mattina ospedalizzato". Lo ha detto all'inizio dell'udienza del processo Ruby Ter in Fiera a Milano l'avvocato Federico Cecconi, non aggiungendo altri dettagli. quanto si apprende, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è ricoverato da lunedì all'ospedale San Raffaele di Milano per controlli medici. Le condizioni di salute del premier, stando alle prime informazioni, non desterebbero particolare preoccupazione.

A gennaio Berlusconi era stato ricoverato al Centro cardio toracico del Principato di Monaco per un problema cardiaco. Un improvviso aggravamento che aveva preoccupato il suo medico personale Alberto Zangrillo il quale, dopo averlo visitato, aveva preferito portare il Cavaliere in ospedale in via prudenziale. Il 4 settembre l'ex premier e leader di Forza Italia era stato costretto al ricovero dopo aver contratto il coronavirus. Uscendo dall'ospedale 10 giorni dopo Berlusconi aveva ringraziato "il cielo e la professionalità dei medici del San Raffaele", primo fra tutti il suo medico personale, "il professor Alberto Zangrillo". In un punto stampa fuori dal nosocomio l'ex premier aveva poi rivelato: "Ho superato quello che considero la prova forse più pericolosa della mia vita. Il Covid è una malattia grave e davvero insidiosa".