Sindacati in piazza per il Primo maggio. Landini: "Oggi festa del lavoro, non del governo"

"Fondata sul lavoro", è questo lo slogan della manifestazione nazionale di Cgil, Cisl e Uil organizzata in occasione del Primo maggio, che quest'anno si tiene a Potenza ed è dedicata ai 75 anni della Costituzione. "Su 365 giorni dell'anno, il governo doveva convocare il Consiglio dei ministri proprio oggi? Oggi è la festa del lavoro, non è la festa del governo. Rivendico il valore di questa giornata. Il governo deve pensare al lavoro tutti i giorni dell'anno, non solo il primo maggio", è stata la critica lanciata dal segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, parlando dal corteo.

A suo avviso "il governo sta mettendo delle toppe, ma serve una strategia. Non si può andare avanti a colpi di propaganda. Oggi è il momento di rilanciare con forza la mobilitazione. Le ragioni ci sono tutte e rimangono. Bisogna cambiare le politiche economiche e sociali che sono sbagliate". Il segretario generale della Cgil ha criticato il decreto sul lavoro che verrà presentato oggi, sostenendo che "allarga la precarietà, liberalizza i contratti a termine e aumenta i voucher, fa cassa sul Reddito", e aggiungendo che "non è quello che serve al nostro Paese e non è il metodo per affrontarlo".

Il provvedimento del governo, ha denunciato, "allarga la precarietà perché addirittura si fa cassa tagliando sul reddito di cittadinanza", e in generale l'impianto del decreto "vuol dire non dare un lavoro si giovani perché mentre si pensa di tagliare il cuneo fiscale, dall'altra parte si pensa di fare una riforma fiscale senza confrontarsi con noi dove si va verso la flat tax senza affrontare la questione dell'evasione e della redistribuzione della ricchezza".

Unica nota positiva per Landini è il taglio del cuneo fiscale, che però non è comunque abbastanza. "Siamo di fronte a un provvedimento sul cuneo contributivo che va nella direzione delle richieste che abbiamo fatto, un primo risultato ma è una tantum", ha sostenuto Landini, lamentando che "è provvisorio perché non è strutturale in quanto vale per i prossimi 5 mesi, parte da luglio, non è neanche conteggiato sulla tredicesima, e stiamo parlando di un aumento di 50/60 euro al mese che si aggiungono a quelli che erano stati già ottenuti. Insomma "è una misura importante ma transitoria e insufficiente per rispondere al problema della tutela del potere d'acquisto dei salari".