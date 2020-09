Il (nuovo) sindaco che festeggia prima della chiusura delle urne

Antonio Russo è il nuovo sindaco di San Gennaro Vesuviano, cittadina in provincia di Napoli. Non ha avuto bisogno di aspettare la chiusura delle urne per festeggiare: essendo l'unico candidato, perché diventasse primo cittadino gli bastava votasse il 50% più uno degli aventi diritto.

Il traguardo, già sfiorato ieri sera - urne chiuse alle 23 con il 49,40%, a soli 55 in meno dei 4.453 necessari - è stato raggiunto stamattina. A renderlo noto è stata la lista "Obiettivo San Gennaro", a sostegno di Russo. Nelle 11 sezioni elettorali del comune si è raggiunta, all'ultimo controllo, un'affluenza del 56,77% degli aventi diritto.

San Gennaro Vesuviano è un Comune commissariato dal 2017, quando si dimisero nove consiglieri comunali su sedici. In tal caso fu proprio Antonio Russo, al tempo sindaco, a decadere dalla sua carica.