Il sindaco di Roma Gualtieri "pizzicato" mentre gioca a scopa in consiglio comunale

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è stato "pizzicato" mentre giocherella con lo smartphone durante una seduta del consiglio comunale. Come si vede da un video pubblicato ieri 13 aprile da AffariItaliani il sindaco si diletta in una partita di scopa mentre nell'aula Giulio Cesare si discuteva della acquisizione dell'azienda partecipata Multiservizi e del futuro di molti lavoratori in servizio nella manutenzione delle scuole dell'infanzia.

In particolare quel giorno la discussione era incentrata sull’acquisizione delle quote della società da parte del Comune, un tema molto sentito dalla città e dai dipendenti che da anni chiedono di essere considerati dal Campidoglio.

Noia o disinteresse? Non lo sappiamo cos'abbia spinto il primo cittadino della capitale a distrarsi dalle parole del consiglio, con i lavoratori adirati fuori dal palazzo tenuti a bada dai vigili urbani. In ogni caso, sembra che Gualtieri abbia trovato il modo per passare il tempo. Immediate le critiche delle opposizioni, con Rachele Mussolini, consigliera di Fratelli d'Italia, che scrive su Facebook: "Tutto il resto è noia caro Sindaco...".