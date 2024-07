"Il sionismo diventi illegale". Polemiche per l'applauso di De Magistris alla scrittrice pro Gaza

Sta facendo discutere un video in cui l'ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, mostra approvazione per una dura presa di posizione della scrittrice pro Gaza Cecilia Parodi, che durante un'iniziativa pubblica nel capoluogo campano ha ribadito il suo disprezzo per Israele, usando parole molto pesanti: "Il sionismo - ha detto Parodi - deve diventare illegale, una persona sionista deve essere arrestata". De Magistris applaude, scatenando dure reazioni da parte dei commentatori.

La scrittrice attivista contro gli ebrei

L'evento pro Palestina, dal titolo "Storie di resistenza - dal diritto internazionale all'autodeterminazione di un popolo" si è svolto il 23 giugno scorso. Insieme alla scrittrice e all'ex sindaco sono intervenuti il ricercatore Danieme Garofalo e Omar Suleiman, in rappresentanza della comunità palestinese di Napoli.

Non è la prima volta che Cecilia Parodi finisce nell'occhio del ciclone coinvolgendo il mondo politico: nelle scorse settimane era diventato virale un video in cui la scrittrice e attivista si sfogava in lacrime sui suoi social: "Odio tutti gli ebrei, odio tutti gli israeliani, dal primo all’ultimo, odio tutti quelli che li difendono, tutti, tutti, tutti i giornalisti, tutti i politici, tutti i paraculi. Vi odio perché mi avete rovinato la vita, la fiducia, la speranza. Spero di vederli tutti impiccati! Giuro che sarò la prima della fila a sputargli addosso!", aveva detto.

A finire sotto accusa, in quell'occasione, era stato il Partito Democratico di Elly Schlein, per le iniziative pubbliche in cui aveva invitato l'attivista, che già in diverse occasioni aveva mostrato posizioni estreme, arrivando a paragonare Hitler a Netanyahu. Era stata ospite, il 15 febbraio scorso, all’evento "Colonialismo & Apartheid in Palestina, una lunga storia di occupazione illegale e Resistenza", presso il Circolo Nilde Iotti dei Giovani Democratici di Milano. E ancora: Lo scorso 30 giugno ha preso parte a "Dialogues for Gaza", giornata pro Palestina promossa da Culture Roma in collaborazione con Oxfam e Medici senza Frontiere.