Oscurato il sito di Forza Nuova e indagati quattro militanti

Erano da poco finiti gli scontri in piazza a Roma quando sul sito ufficiale di Forza Nuova è comparso un comunicato stampa: ''Mesi di piazze pacifiche non hanno fermato l'attenzione accelerata dal Great reset, ora la musica è cambiata e il direttore d'orchestra e compositore è solo il popolo in lotta - costretto a difendersi dalla ferocia unanime di chi dovrebbe rappresentarlo, l'attacco alla Cgil rientra perfettamente in questo quadro analitico, che ha deciso di alzare il livello di scontro''. Parole che per la Procura rappresentano u inconfutabile esempio di istigazione a delinquere aggravata dall'utilizzo di strumenti informatici.

Così, nel filone di inchiesta che ha portato al sequestro preventivo del sito web di Forza Nuova, sono stati anche iscritto nel registro degli indagati i quattro firmatari del comunicato. Sono Giuseppe Provenzale, Luca Castellini, Davide Cirillo e Stefano Saija. Sono loro ad aver sottoscritto quell’atto e averlo fatto subito dopo le violenze, parlando infatti di “una lotta continua”, come a rilanciare la posta in gioco quando il clima era ancora rovente.

Per i pm, si legge nel dispositivo, "istigavano pubblicamente a commettere una pluralità di delitti e contravvenzioni". In particolare nel decreto si cita il comunicato in cui si afferma: ''Mesi di piazze pacifiche non hanno fermato l'attenzione accelerata dal Great reset, ora la musica è cambiata e il direttore d'orchestra e compositore è solo il popolo in lotta - costretto a difendersi dalla ferocia unanime di chi dovrebbe rappresentarlo, l'attacco alla Cgil rientra perfettamente in questo quadro analitico - che ha deciso di alzare il livello di scontro''. Nel decreto di sequestro preventivo, la procura evidenzia che "gli indagati svolgono mediante l'utilizzo del web un'attività di condivisione e giustificazione e dunque di esaltazione e incitamento alla commissione di reati connotati da violenza".