"Contrario a mandare soldati italiani in Ucraina, non siamo in guerra con la Russia"

Per Antonio Tajani l'Italia non manderà soldati in Ucraina. Il ministro degli esteri ha risposto così alle dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron, che aveva prospettato la possibilità di "truppe occidentali" sul suolo ucraino nella guerra contro la Russia. "È un'idea di Macron - ha detto Tajani parlando a Zagabria a margine della riunione del comitato di coordinamento Italia-Croazia - mi pare che quando si parla di inviare truppe si debba essere molto prudenti, non dobbiamo far pensare che siamo in guerra con la Russia. Il mio giudizio personale è che non sono favorevole a inviare truppe italiane a combattere in Ucraina". Dopo le dichiarazioni del ministro degli Esteri anche Palazzo Chigi ha confermato la posizione italiana.

Che cosa aveva detto Macron

Durante la conferenza stampa successiva al vertice di Parigi sulla guerra in Ucraina Macron ha detto che lui e gli altri 21 leader europei presenti alla riunione non erano d'accordo sull'invio di truppe: "Non c'è consenso in questa fase per inviare truppe sul terreno", ha dichiarato.

Tuttavia, è un segnale che la prospettiva è stata discussa apertamente. "Non bisogna escludere nulla", ha affermato Macron, sottolineando che: "Faremo tutto il possibile per impedire alla Russia di vincere questa guerra. Siamo in un momento critico di questo conflitto che ci impone di prendere l'iniziativa", ha detto il presidente francese. Le reazioni non si sono fatte attendere.

La reazione della Russia: "Una guerra con la Nato sarebbe inevitabile"

"Il fatto stesso di discutere della possibilità di inviare in Ucraina alcuni contingenti dei Paesi della Nato è un nuovo elemento molto importante", ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Alla domanda dei giornalisti sui rischi a cui vanno incontro i membri della Nato dopo un potenziale invio delle truppe a combattere in Ucraina, Peskov ha risposto che "In questo caso, dovremmo parlare non della probabilità, ma dell'inevitabilità", di una guerra aprta tra Russia e Nato, sostenendo che l'Occidente dovrebbe chiedersi se un tale scenario sia nell'interesse dei propri Paesi e dei propri popoli.

Chi non è d'accordo sull'invio di truppe in Ucraina (oltre l'Italia)

Dopo le parole di Macron diversi Paesi della Nato hanno preso le distanze dall'invio di truppe in Ucraina. Oltre l'Italia, la Spagna non si è detta d'accordo, come riferito dalla portavoce del governo Pilar Alegría: "Quello che è urgente è accelerare la consegna di materiale" militare a Kiev, ha detto.

Anche il Regno Unito si è smarcato: iIncalzato dai giornalisti sulla proposta di Macron nel consueto briefing di fine mattina a Downing Street, un portavoce del primo ministro Sunak ha risposto che Londra "non ha alcun piano di dislocamento su larga scala" di un contingente in Ucraina. "Il Regno Unito - ha poi aggiunto - ha già invece un piccolo numero di effettivi inviati nel Paese per assistere le forze armate ucraine, inclusi istruttori medici militari".

Nello stesso tempo, il portavoce britannico è tornato a sottolineare il peso dell'aiuto bellico indiretto a Kiev del suo Paese, fra gli alleati della Nato. Londra - ha ricordato - "sta addestrando numerosi militari ucraini qui nel Regno Unito. E noi ovviamente sosteniamo le truppe ucraine pure attraverso forniture di equipaggiamento" militare e munizioni. Sulla stessa scia il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

Infine, proprio la stessa Nato ha escluso l'eventualità: non ci sono "piani" per inviare truppe da combattimento in Ucraina. Lo ha detto all'Afp un funzionario dell'Alleanza atlantica, sottolineando che "La Nato e i suoi alleati stanno fornendo un aiuto militare senza precedenti all'Ucraina. Lo abbiamo fatto dal 2014 e abbiamo cambiato marcia dopo l'invasione russa su vasta scala. Ma non ci sono piani per la presenza di truppe da combattimento della Nato sul terreno in Ucraina".

Palazzo Chigi: "Truppe sul suolo ucraino non contemplate"

Alle dichiarazioni del ministro Tajani sono seguite quelle di Palazzo Chigi: "La Conferenza organizzata ieri a Parigi dal Presidente Macron ha costituito l'occasione per riaffermare, con la partecipazione del Vice Ministro Cirielli, il pieno impegno dell'Italia a sostegno dell’Ucraina nella lotta a difesa della propria sovranità e integrità territoriale. Fin dall'aggressione russa di due anni fa vi è stata piena coesione di tutti gli Alleati nel supporto da offrire a Kiev. Questo supporto non contempla la presenza sul territorio ucraino di truppe di Stati europei o Nato".