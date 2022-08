Sondaggi: centrodestra a valanga, la sinistra avanti solo nei fortini rossi

A poche settimane dal voto, gli italiani guardano le liste dei candidati dei partiti, divisi tra uninominale e proporzionale, in base alla discussa e complicata legge elettorale nota come "Rosatellum". Con il proporzionale che determina 2/3 degli eletti, i collegi saranno essenziali per determinare la maggioranza assoluta necessaria per governare o, addirittura, una eventuale maggioranza qualificata.

Ed è dai collegi che si capisce chi guiderà il prossimo esecutivo. Una panoramica viene fornita dall'ultimo sondaggio nazionale BiDiMedia dello scorso 19 agosto, ripartendo il voto su base locale secondo lo storico elettorale e i sondaggi BiDiMedia.

Il dominio del centrodestra

Secondo il sondaggio, nei collegi dominerebbe il centrodestra, grazie al distacco nazionale di circa 16 punti sul centrosinistra. La coalizione di destra otterrebbe 189 collegi su 221 (circa l’86%), contando sia quelli sicuri che quelli tendenti a destra o con vantaggio minimo.

Ve peggio per il centrosinistra, che conquisterebbe solo 28 collegi in due principali macro-aree: le ex “regioni rosse” del Centro-Nord (Toscana ed Emilia-Romagna) e le aree urbane delle quattro grandi metropoli italiane (Roma, Milano, Napoli e Torino), oltre ai seggi particolari del Trentino-Alto Adige del Senato, dove otterrebbero quattro collegi.

Da questa corsa, vengono però esclusi M5S e “Polo Liberale” che, secondo BiDiMedia, potrebbero non essere prime in alcun collegio. Come ricorda l'istituto, la proiezione non tiene conto della “forza” dei candidati all’uninominale.

Come sarà il nuovo parlamento?

Se i sondaggi varranno confermati dal voto del prossimo 25 settembre, allora vedremo una maggioranza parlamentare del centrodestra, con 249 seggi alla Camera e 125 al Senato. Con questi numeri, si costituirebbe una maggioranza qualificata dei 2/3 dei seggi (266 alla Camera, circa 133 al Senato, senza contare i Senatori a vita), che permetterebbe alla coalizione di centrodestra di poter approvare leggi costituzionali, eludendo il passaggio al referendum.

E come si presenterebbe l'opposizione? Stando a sondaggio di BiDiMedia, la forza di centrosinistra otterrebbe 100 seggi alla Camera, mentre i 5 Stelle, attuale gruppo di maggioranza relativa, si dovrebbero accontentare di soli 26 seggi alla Camera. I liberali di Azione-Italia Viva non sono premiati dalla scelta di andare da soli: stanti gli attuali dati BiDiMedia, Calenda e Renzi avrebbero una risicata truppa di 14 deputati e 5 senatori, tutti ottenuti al proporzionale. Completano il parlamento virtuale la manciata di eletti delle minoranze linguistiche e all’estero, oltre ai 5 senatori a vita.