Sondaggi, il primo partito quello degli indecisi

L'ultima rilevazione prima del blackout elettorale incorona il Pd: in due anni Salvini ha perso metà del consenso, Meloni lo ha raddoppiato

Un testa a testa tra Pd e Lega, dietro Fratelli d'Italia e M5s appaiati, una percentuale consistente di indecisi e astenuti, Mario Draghi al primo posto in termini di fiducia degli italiani, seguito da Giuseppe Conte. È la fotografia del sondaggio realizzato dall'Istituto Ixé e pubblicato oggi nell'ultimo giorno utile prima che scatti il divieto previsto nei quindici giorni antecedenti alle elezioni (amministrative in questo caso).

Se si votasse oggi per le elezioni politiche il 19,4% degli intervistati (un campione di mille soggetti maggiorenni) ha risposto che voterebbe il Pd, il 19,3% la Lega, 18,2% Fratelli d'Italia, 18% M5s, 7,9% Forza Italia, 3% Azione, 2,2% Sinistra Italiana, 2,5% Articolo uno, 1,7% Europa Verde, 1,5% Più Europa, 1,2% Italia Viva. Molto alta la percentuale degli indecisi e astenuti: il 38,6%. La fiducia nell'attuale premier è al 65%, quella nel suo predecessore, oggi leader M5s Conte al 51%. Al terzo posto c'è il ministro della Salute Roberto Speranza con il 41%, al quarto posto la leader Fdi Giorgia Meloni al 32%, seguita dal segretario Pd Enrico Letta al 29%, dal leader della Lega Matteo Salvini al 29%, dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio al 26%, da Beppe Grillo al 12% e Matteo Renzi al 9%.

Per quanto riguarda le principali città al voto alle prossime elezioni del 3 e 4 ottobre in termini di intenzioni di voto in caso di elezioni politiche, secondo il sondaggio Youtrend il PD risulta il primo partito ovunque, tranne a Napoli dove guida il M5S. Nel centrodestra Fdi raccoglie più consensi della Lega a Roma, Napoli e Torino, mentre la Lega è avanti a Bologna e, con uno scarto molto ridotto, a Milano. Altissima la percentuale degli indecisi o astenuti, sempre oltre il 40% con un picco del 56,6 a Napoli.

Nel sondaggio diffuso da Porta a Porta tre giorni fa, il primato del Pd era più netto (19,4%) e il secondo posto era di Fratelli D'Italia con il 19,1%, la Lega al terzo con il 18,5. Il Movimento 5 stelle veniva dato al 17,1% e Fi al 7,3. Sempre alta la percentuale di indecisi/astenuti: il 36,6%.

Sondaggi. come stanno i partiti

In generale si conferma l'ascesa dalle elezioni europee del 2019 - come evidenzia l'istituto Ixé - del partito di Giorgia Meloni (dal 6,5 al 18,2) e il crollo di quello di Matteo Salvini (dal 34,3 al 19,3). In due anni sono oscillate di uno o due punti invece le percentuali di Pd, M5s e Fi.