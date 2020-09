Sabato abbiamo parlato dei sondaggi "segreti" e "clandestini" che giravano alla vigilia delle elezioni regionali, facendo notare come dovessero essere presi con le molle non solo perché c'è il divieto di pubblicazione, ma anche perché si tratta spesso di dati non del tutto attendibili, non si menziona mai il committante e si hanno scarse informazioni sul campione utilizzato.

Dalle elezioni regionali una certezza: i sondaggi "segreti" e "clandestini" non servono a niente

Dopo che i risultati delle elezioni regionali sono diventati definitivi possiamo tranquillamente dire che i sondaggi "segreti" e quelli "clandestini" hanno clamorosamente fallito l'intento di anticipare i veri risultati delle urne. Da venerdì infatti le chat e Whatsapp sono stati bombardati di messaggi che davano vincenti (per esempio) Susanna Ceccardi in Toscana e Raffaele Fitto in Puglia, ma le urne hanno dato responsi molto differenti. E anche se l'Autority per le Telecomunicazioni non sembra molto interessata a chi li divulga, c'è anche chi comincia ad arrabbiarsi per una situazione piuttosto demenziale, nella quale le rilevazioni servono per appelli al voto piuttosto furbetti.

È il caso del sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Editoria e all'informazione Andrea Martella: "L'esito della tornata elettorale regionale ha dimostrato in modo evidente che alcuni sondaggi, diffusi surrettiziamente sul web negli ultimi 15 giorni di campagna elettorale, non solo erano in violazione della legge, ma profondamente errati, addirittura di 10 punti, ed usati da alcuni partiti per cercare di orientare gli elettori", ha detto oggi in una nota. "Un fatto che già si era verificato con le ultime elezioni europee e nelle regionali in Emilia-Romagna. Non so se la normativa vada rivista, però posso dire che è ancora più grave che tali sondaggi siano pagati con risorse pubbliche e provengano, spesso, dalla Rai. Penso che l'Ad Salini debba intervenire al più presto per chiarire questa vicenda e fermare questa 'consuetudine' che si configura come una palese irregolarità", ha concluso. Noi non sappiamo cosa c'entri la Rai di preciso con la vicenda. Ma di certo spargere disinformazione non conviene a nessuno. Nemmeno a chi lo fa.

