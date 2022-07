Gli ultimi sondaggi certificano la crisi di Conte e Salvini

Fratelli d'Italia davanti a tutti con il Pd subito dietro e poi a seguire Lega e M5S, con queste due forze politiche sempre più in difficoltà. Sono queste le indicazioni che emergono dagli ultimi sondaggi mentre i partiti si preparano alla lunga campagna elettorale per le elezioni politiche del 2023.

Vediamo dunque le percentuali nel dettaglio. L'ultima rilevazione di Swg per La7 sugli orientamenti voto vede il partito di Giorgia Meloni al 23,6%, con un +0,2 rispetto a una settimana fa. Sale il Partito democratico al 21,8% (+0,2%). In calo invece la Lega, che scende al 14,3%, quasi mezzo punto in meno rispetto alla scorsa rilevazione, e il Movimento 5 stelle, stimato all'11,2%. Seguono Forza Italia al 7,4%, Azione con +Europa al 5,2. Tra il 2 e il 3% Sinistra italiana, Europa verde, Mdp articolo 1, Italia viva, Italexit. L'indagine è stata condotta su un campione di 1200 soggetti maggiorenni residenti in Italia tra il 29 giugno e il 4 luglio.

Il sondaggio Dire-Tecnè

Vediamo anche i risultati del sondaggio realizzato da Tecnè per l'agenzia Dire tra il 30 giugno e il primo luglio. La rilevazione vede Fdi stabile al 23,3%, il Pd in lievissimo calo (-0,1%) al 22,8; la Lega segue al 14,7%, mentre Forza Italia si attesta al 10% sopra il M5s al 9,4%, con Azione di Calenda al 5,2% e Italia Viva al 2,9%. In totale la coalizione di centrodestra (Fdi, Lega, Fi, Udc, Coraggio Italia) raccoglierebbe il 49,2%, mentre il centrosinistra (Pd, M5S, Europa Verde e Articolo1) il 36,4%.

Sic stantibus rebus, il centrodestra potrebbe vincere le elezioni anche qualora la coalizione di centrosinistra comprendesse anche i partiti di Renzi e Calenda che insieme valgono l'8,1%. Ovviamente da qui alle elezioni tutto può cambiare, né va dimenticato che i sondaggi hanno un fisiologico margine di errore. Ciò non toglie che lo scenario attuale sia abbastanza chiaro: Pd e Fdi sono ormai le forze politiche principali delle rispettive coalizioni, mentre La Lega e il M5s continuano ad arretrare seguendo un trend ormai in atto da tempo. Nonostante il loro "protagonismo" nel governo Matteo Salvini e Giuseppe Conte non sono riusciti a invertire la rotta.

