Sondaggi, anno "nero" per la Lega: Salvini crolla, la Meloni sorride

La Lega continua ad essere il primo partito in Italia, ma negli ultimi 12 mesi Salvini e co. hanno fatto registrare un vero e proprio crollo di consensi passando dal 37% del luglio 2019 al 25,4% di adesso. Un'emorragia che sembra essere partita dallo scorso agosto, quando il leader leghista, a quei tempi vicepremier e ministro dell'Interno, diede il via alla crisi di Governo. Dopo la nascita del Conte Bis, con l'accordo tra M5s, Pd e LeU, Salvini si è spostato all'opposizione ma, stando agli ultimi sondaggi, la sua strategia non lo sta premiando. Ma prima di vedere qual è stata l'evoluzione delle intenzioni di voto degli italiani negli ultimi 12 mesi, vediamo quali sono le statistiche attuali.

Sondaggi, Lega ancora primo partito ma il Pd è vicino

Secondo il Barometro Politico di luglio dell'Istituto Demopolis, la Lega rimane il primo partito in Italia. Se gli italiani andassero a votare oggi Salvini avrebbe il 25,4% dei consensi, tallonato dal Pd con il 21%, con il Movimento 5 Stelle in terza posizione con il 16%, molto vicino a Fratelli d'Italia, che invece convince il 15% dei votanti. Distanziati appaiono Forza Italia al 6,5%, la Sinistra di LeU al 3,4, Italia Viva al 3,2 e Azione al 2,5%.

Sondaggi, per la Lega un anno di crollo: sorride la Meloni

L'indagine di Demopolis ha osservato anche l'evoluzione del consenso negli ultimi 12 mesi: in un anno la Lega di Salvini ha perso oltre 11 punti, passando dal 37% del luglio 2019 al 25,4% odierno. Restano nel complesso stabili, con alcune oscillazioni, Partito democratico e M5S; cresce, anzi è più che raddoppiato, dal 6,4 al 15%, il consenso per Fratelli d'Italia.