Sondaggi: Fdi cala ancora e Forza Italia è sopra la Lega. La lista di Renzi e Bonino vale meno della loro somma

L'ultima Supermedia Agi/Youtrend offre qualche spunto interessante sui partiti che si confronteranno alle prossime elezioni europee di giugno. Fratelli d'Italia confera il trend negativo: il partito della premier Giorgia Meloni perde altri due decimi e si ferma al 27,2 per cento; è il risultato più basso dall'insediamento del governo. Stesso calo anche per il Partito Democratico di Elly Schlein, che torna sotto il 20 per cento e si ferma al 19,8. Stabile il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che si conferma al 16,3 per cento.

Forza Italia continua a crescere

Forza Italia si conferma in crescita e anche in questa rilevazione il partito di Antonio Tajani supera di misura la Lega di Matteo Salvini: gli eredi di Silvio Berlusconi sono ora all'8,5 per cento e staccano di tre decimali il Carroccio, che ancora deve sciogliere il nodo della candidatura del generale Roberto Vannacci. Perde un punto rispetto alla precedente rilevazione la neonata Stati Uniti D'Europa, che si ferma al 4,7 per cento.

Sembrerebbe un piccolo "crollo", ma in realtà, come ha spiegato il direttore dell'agenzia, Lorenzo Pregliasco, il trend di calo è rispetto alla somma delle due liste (+EU e IV) separate. In pratica, nel primo sondaggio si era calcolato il risultato della lista come somma matematica dei due partiti, mentre oggi esiste un dato "nativo", che certifica che al momento la mini-coalizione di Matteo Renzi ed Emma Bonino varrebbe meno della somma delle forze che ne fanno parte. In leggera salita Azione di Carlo Calenda, data poco sotto la soglia di sbarramento al 3,7 per cento.

Alleanza Verdi Sinistra aspetta "l'effetto Salis"

Tra le forze politiche vicine al fatidico 4 per cento c'è Alleanza Verdi Sinistra che ora è data al 3,9. La rilevazione sulla lista guidata da Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni è stata fatta prima dell'annuncio della candidatura di Ilaria Salis. Vedremo nelle prossime settimane se ci sarà un effetto di crescita dovuto allo spostamento del voto di opinione delle tante italiane e dei tanti italiani che vorrebbero vedere l'attivista fuori dal carcere ungherese in cui è reclusa da 13 mesi.