Nei sondaggi il centrodestra con tutti dentro vede il 49%

Lega saldo al primo posto, resta il partito più votato d’Italia, mentre dietro c’è sempre Fratelli d’Italia, che si attesta al 20%, facendo tremare le vene dei polsi di Salvini che, qualche dubbio sul fatto che la Meloni possa sottrargli lo scettro della leadership del Centrodestra, ce l’ha. Ma chi recupera davvero terreno è Forza Italia, che tocca quota 6,8%, guadagnando lo 0,6% rispetto la scorsa settimana e non è escluso che possano aver influito in positivo le voci sulla federazione tra Forza Italia e la Lega, che insieme potrebbero addirittura puntare al 40%. Di sicuro però, con questi numeri e con la new entry di Coraggio Italia di Toti e Brugnaro, il Centrodestra unito arriva a toccare il 49%.

Gli ultimi sondaggi politici realizzati da Swg



• Lega con il 21,4%

• Fdi al 20,1%

• Pd al 19,2%

• Movimento 5 Stelle al 15,9%

• Forza Italia al 6,9%

• Azione 3,4%

• Sinistra Italia 2,6%

• Mdp Articolo 1 2,1%

• Italia Viva 2,1%

• +Europa 1,8%

• Verdi 1,8%

• Coraggio Italia 1%