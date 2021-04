La Lega ripiomba nei sondaggi mentre prosegue l'avanzata di Fratelli d'Italia

Il partito di Salvini resta il più votato dagli italiani in termini assoluti, ma il consenso resta stagnante, mentre prosegue l'avanzata del partito di Giorgia Meloni. In miglioramento anche la sinistra ex Leu

Nonostante la battaglia sul coprifuoco di Matteo Salvini, la Lega continua a perdere consensi. Infatti dopo i dati della settimana scorsa in cui il carroccio aveva minimamente ripreso quota, adesso ritorna ai minimi nei sondaggi. Avanti Fratelli d'Italia. Questi in sintesi i dati dell'ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico.

Sondaggi, avanti Fdi

Mai così male negli ultimi 3 anni (da maggio 2018), arrivando a toccare il 22,2. Un dato importante se confrontato con l’altro numero, quello di Fratelli d’Italia, sempre più vicino all’alleato di centrodestra. Ma Fdi può essere soddisfatto non solo per l’aumento del consenso con il record positivo di 18,1%, ma anche perché quel numero è stabile e non oscilla come quello degli “amici” leghisti. Sempre nel centrodestra Forza Italia è invece stabile al 7,1%.

Sondaggi, meglio il Movimento 5 Stelle che il Pd

In leggero aumento il Pd, che però non va oltre al 20%. Rispetto ai democratici fa meglio anche il Movimento 5 Stelle che arriva al 17,1%, lo stesso valore delle europee del 2019, quando però il Movimento di Beppe Grillo era stato punito nelle urne. Tra i partiti più piccoli ci sono gli ex LeU che vanno dal 3 al 3,3%, superando Azione (ferma al 3,2%). Italia Viva che aveva dato segni di vita, invece scende a un nuovo minimo, il 2,2%.

Gli ultimi sondaggi politici