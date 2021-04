La Lega frena la caduta nei sondaggi, ma mai così male negli ultimi 3 anni

Gli italiani continuano a dare fiducia al partito di Salvini perché resta il più votato in termini assoluti, ma il consenso resta troppo basso rispetto al passato. I numeri registrano un miglioramento di Italia Viva. Continua la crisi a sinistra

La Lega di Matteo Salvini riesce a frenare la caduta iniziata dopo la giravolta europeista e l’ingresso nella maggioranza di Governo. Frena giusto in tempo perché resta comunque il partito più votato dagli italiani con il recupero di quasi un punto percentuale, attestandosi al 22,9%. Continua la crisi del Partito Democratico che, seppur di poco, arretra e passa dal 19,4 al 19%. Resta comunque dietro la Lega.

A destra tiene solo Fratelli d’Italia

E’ la fotografia dell’ultimo sondaggio dell’istituto “Termometro Politico”, che mette a confronto le rilevazioni di 6 istituti nella scorsa settimana: SWG, Termometro Politico, Tecnè, Noto, Emg, Piepoli. Certo, il partito del Carroccio non può certo dirsi soddisfatto, anche perché, va bene che avrebbe recuperato terreno, ma è comunque ad un livello tra i più bassi degli ultimi 3 anni. Cala anche Forza Italia. Solo di mezzo punto, ma se si considera che gli azzurri non sono tra i più rappresentativi della rappresentanza italiana, un altro mezzo punto in meno è comunque un problema. Fi infatti sta dietro tutti gli alleati di desta e dietro anche il Movimento 5 Stelle. Il partito di Berlusconi leader scende al 7,1%, mentre l’altro alleato di centrodestra Fratelli d’Italia, l’unico e tenere , è al 17,7%.

A sinistra il Pd continua a deludere

Il Pd, continua a deludere e passa dal 19,4% al 19%, mentre rimane fermo, con un incremento solo di un decimale, il Movimento 5 Stelle, al 16,7%. Resta dunque il dubbio che il Pd paghi questa immagine di partito ormai completamente lontano dalle esigenze delle persone e poi ci si dovrebbe anche chiedere quanto pagherà l’alleanza con il Movimento 5 Stelle.

Gli ultimi sondaggi politici

Lega con il 22,9%

Pd al 19%

Fdi al 17,7%

Movimento 5 Stelle al 16,7%

Forza Italia al 7,2%

Azione 3,2%

Sinistra/Leu 2,9%

Italia Viva al 2,7%

+Europa all'1,5%

Altri 6,3%

Sondaggi, bene Italia Viva

Italia Viva progredisce, andando dal 2,4% al 2,7%, tuttavia Azione rimane davanti, al 3,2%. E’ crisi nera per i gruppi della sinistra uniti in Liberi e Uguali, che dopo avere toccato e superato il 4%, ora sono scesi al 2,9%.