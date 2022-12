Pd in caduta libera, Fratelli d'Italia è l'eccezione che conferma la regola

Uno dei leitmotiv da sempre della politica è che governare significa rinunciare al consenso. Al momento i sondaggi ci dicono che non vale per Fratelli d’Italia. Infatti dopo tre mesi di governo, impegnato in una difficoltosa manovra di bilancio, il partito di Giorgia Meloni aumenta il proprio consenso toccando quota 33%. Di contro il Partito democratico tocca il fondo.

Infatti, secondo la previsione Swg per il Tg La7, il Pd è sotto il 15% dei consensi, precisamente al 14,7% con un calo di 0,4 punti. Forse complice anche lo scandalo tangenti che sta coinvolgendo la sinistra europea, il partito erede della sinistra storica italiana sta vivendo un periodo di buio profondo, soffrendo anche la presenza del Movimento 5 Stelle, sempre più in risalita e sempre più rappresentativo di un popolo, quello delle persone in difficoltà, che una volta votava la sinistra.

A confermare la loro crisi è anche il sondaggio effettuato da Quorum/Youtrend per SkyTg24 che concorda nel dare il Pd sotto la soglia del 15%. In questo sondaggio il 46% degli intervistati ha giudizi positivi sull’operato dell’esecutivo Meloni. Nelle intenzioni di voto, Fratelli d’Italia si conferma primo al 33%.

Il M5s segna un +0,3% e arriva al 17,4%. Leggera flessione anche per Azione - Italia Viva, apparentemente bloccati alla stessa percentuale che hanno fatto registrare alle elezioni di settembre. Con un - 0,2% si fermano al 7,8%. Tutt'altra musica per il centrodestra che continua a far registrare dati incoraggianti. Nonostante i problemi interni al partito, in crescita la Lega che con +0,5% arriva al 9%, mentre Forza Italia guadagna lo 0,1% ed è al 6,1%. Verdi e Sinistra al 4%, seguiti da +Europa al 2,8% e da Italexit al 2,2%.