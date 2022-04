Sondaggi: Fratelli d'Italia col vento in poppa, il Pd perde quasi due punti

Battuta d’arresto del Pd che secondo l’ultimo sondaggio dell’istituto Ixè smette di crescere e anzi lascia sul terreno quasi due punti percentuali rispetto alla rilevazione dello scorso 25 marzo passando dal 23,2% al 21,4%. I dem restano comunque primi nelle intenzioni di voto, seguiti da Fratelli d’Italia e dalla Lega. Il partito di Giorgia Meloni guadagna l’1,8% attestandosi al 19,6%, mentre invece il Carroccio cede l’1,2% e raccoglie il 15,1% dei voti virtuali.

Più giù il M5s, in leggera crescita (+0,3) rispetto a tre settimane fa con il 14,4%. Segue Forza Italia all’8,9% (+0,4), quindi la federazione di +Europa e Azione che raccoglie il 4,9 (-0,4), Sinistra Italiana al 2,3, Articolo 1-Mdp e Italia Viva appaiati al 2,1%, infine Europa Verde al 2%. Alta la percentuale di indecisi o astenuti: il 46,3% degli italiani non sa ancora per chi votare (e se voterà).