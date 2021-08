Fratelli d'Italia è saldamente il primo partito d'Italia

Fratelli d’Italia è ormai saldamente il primo partito d'Italia perché, dopo essere stata per molto tempo alle "costole" della Lega, l'ha sorpassata, arrivando prima e lì rimane da un mese circa. Adesso il partito di Giorgia Meloni arriva al 20,8% con la Lega che, al 20,2%, non crolla e anzi tiene parecchio. Mentre a destra Berlusconi e Salvini tirano dritto con la federazione della destra, a sinistra il Movimento 5 Stelle si sta rifondando mentre il Pd continua a non fare il balzo che servirebbe per impensierire gli avversari.

Gli ultimi sondaggi politici realizzati da Swg

• Fdi 20,6%

• Lega al 20,3%

• Pd al 19%

• Movimento 5 Stelle al 15,5%

• Forza Italia al 6,8%

• Azione 3,9%

• Sinistra Italia 2,7%

• Mdp Articolo Uno 2,3%

• Italia Viva 2,2%

• +Europa 2%

• Verdi 1,8%

• Coraggio Italia 1,1%