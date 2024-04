Fratelli d'Italia ancora al primo posto, ma crescono Pd e M5s

Fratelli d'Italia si conferma il primo partito italiano, ma alle sue spalle incalzano Partito Democratico e Movimento 5 stelle, in crescita rispetto agli alleati del centrodestra di Giorgia Meloni. Chi vincerebbe se le elezioni politiche fossero oggi? Secondo il sondaggio realizzato da YoouTrend per SkyTg24, FdI si conferma al primo posto con il 27,8% delle preferenze, in leggero aumento (+0.1%) rispetto alla rilevazione di tre settimane fa.

I sondaggi: Fratelli d'Italia primo partito, Pd e M5s inseguono

Ma se il partito della Meloni rimane stabile, è alle sue spalle che si registrano gli incrementi più sostanziosi che riguardano proprio i le due principali formazioni dell'opposizione: Pd e M5s. I dem fanno registrare un +0,7% fermando si al 20,5% delle intenzioni di voto, mentre i pentastellati guadagnano lo 0,5%, arrivando al 16,5% di ipotetici voti. Un "recupero" di oltre mezzo punto nei confronti di Fratelli d'Italia, che invece deve fare i conti con le perdite degli altri due grandi partiti di centrodestra: Forza Italia e Lega, che perdono entrambi lo 0,3% delle preferenze, fermando si rispettivamente al 7,6% e 7,2%. Recupera Stati Uniti d’Europa, che arriva al 5% (+0,4%), e anche AVS torna sopra il 4% (4,4%, +0,5% da due settimane fa), mentre Azione di Calenda guadagna lo 0,2%, fermandosi al 3,3%.

Invece, per quanto riguarda la fiducia nei confronti dei leader politici, il calo più rilevante riguarda Giuseppe Conte e Antonio Tajani, che perdono entrambi il 3%, fermandosi rispettivamente al 32% e al 27%. Piccolo calo dell'1% anche per Giorgia Meloni, al secondo posto di questa particolare graduatoria dietro al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, stabile con il 62% delle preferenze. Ferma al 27% anche Elly Schlein, mentre Salvini perde due punti percentuali, scendendo al 21%.