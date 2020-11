Lega sempre più giù nei sondaggi (e il Pd ora è a soli due punti)

La Lega arretra ancora nei consensi elettorali degli italiani: secondo la media delle rilevazioni dei maggiori istituti demoscopici quello di Matteo Salvini è ancora il primo partito ma settimana dopo settimana assiste ad una erosione della propria base elettorale. Oggi la percentuale dei consensi del Carroccio è la più bassa dall’inizio di giugno 2018, quando con il primo esecutivo Conte la Lega entrò al governo, ma al contrario di adesso, era in piena crescita.

Secondo i vari istituti demoscopici infatti alla Lega è attribuito un dato medio del 23,5% dei consensi in ulteriore flessione rispetto alle precedenti rilevazioni: rispetto a due settimane fa ha perso un mezzo punto percentuale.

Leggermente in controtendenza il sondaggio di Swg per la settimanale rilevazione del tg di La7: l'istituto demoscopico vede in crescita il consenso per Lega dello 0,3%.

Il sondaggio Swg per La7 di lunedì 23 novembre 2020

Così come cresce - ma per tutti i sondaggisti - il Partito Democratico che viene accreditato mediamente al 20,1%: lo scarto fra le due formazioni varia comunque a seconda del singolo sondaggio, andando dal +2,6% di Tecné fino a un più solido +4,7% (Euromedia).

Fratelli d’Italia resta saldamente al terzo posto nella media settimanale con il 16,3%, mentre il Movimento 5 Stelle si attesta al 15,2%. Secondo la rilevazione di Euromedia Research, tuttavia, le due forze politiche risultano appaiate.

Il terzo partito del centrodestra, Forza Italia, mediamente viene accreditata al 6,9% e complessivamente la coalizione raggiunge il 47,2%, confermando circa cinque punti percentuali di vantaggio sull’area di governo.

Secondo Termometro Politico, fra le formazioni minori Italia Viva di Matteo Renzi, Sinistra/Leu e Azione di Carlo Calenda si attestano al 3,3%. Le altre forze politiche restano invece mediamente sotto la soglia del 3 per cento.

articolo aggiornato alle 20:30 con l'ultimo sondaggio Swg per La7