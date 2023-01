Sondaggi: il Pd è in crisi nera, ma ora perde terreno anche Fratelli d'Italia

Il Pd continua a scendere nei sondaggi. Il contraccolpo della sconfitta elettorale si fa ancora sentire e secondo l'ultima rilevazione di Swg i dem cedono lo 0,2% rispetto alla scorsa settimana attestandosi ora al 14%. La corsa a quattro per la scegliere il nuovo segretario dunque non tampone l'emorragia di voti (per quanto "virtuali") e anzi la mancanza di un leader che possa dettare la linea sembra acuire la crisi del Partito democratico.

Il sondaggio di Swg certifica una lieve flessione anche per i 5 Stelle che passano dal 17,6 al 17,4%. Il divario con il Pd resta immutato, certo è che solo qualche mese prima del voto sarebbe stato difficile immaginare un distacco di oltre 3 punti tra dem e 5 Stelle, con questi ultimi a fare da traino alla (non) coalizione di centro-sinistra.

Dalla rilevazione di Swg arriva però anche un'altra notizia. A perdere terreno è infatti anche Fratelli d'Italia che scende dello 0,5% pur rimanendo di gran lunga il primo partito con il 30,8%. La luna di miele con gli italiani è agli sgoccioli? È ancora presto per dirlo. Il calo di Fdi potrebbe essere anche "fisiologico" e in ogni caso il consenso di cui gode il partito di Giorgia Meloni resta elevatissimo. Salgono invece la Lega che guadagna lo 0,2 arrivando all'8,5% e Forza Italia che passa dal 6,4 al 6,6%. A crescere è anche il Terzo Polo: Azione e Italia Viva fanno segnare un +0,4 e salgono all'8,2%. Più giù ci sono Verdi e Sinistra con il 3,8% (+0,1), +Europa al 3,1% e Per l'Italia con Paragone stabile al 2,3%. Seguono Unione Popolare all'1,8% e Noi Moderati con l'1.