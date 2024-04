Fratelli d'Italia torna a crescere, i 5 stelle "rosicchiano" consensi al Pd

Cresce Fratelli d'Italia, ma perde "peso" la coalizione di centrodestra, mentre il Movimento 5 stelle acquisisce i consensi smarriti dal Pd. A meno di due mesi dalle elezioni europee, previste per sabato 8 e domenica 9 giugno, come stanno i partiti italiani? Il partito di Giorgia Meloni continua a essere al primo posto tra le preferenze degli elettori italiani, ma i casi esterni, come lo scandalo per una presunta corruzione elettorale a Bari, contribuiscono a rimodellare i consensi.

I sondaggi: Fratelli d'Italia torna sopra il 27%

Ma se si andasse a votare oggi, cosa sceglierebbero gli italiani alle urne? La risposta arriva dal sondaggio realizzato da Swg per La7: nell'aggiornamento settimanale datato 15 aprile riprende quota Fratelli d'Italia, che si conferma al primo posto con il 27,2% dei voti, con un aumento dello 0,3% rispetto alla precedente rilevazione. Ma se la premier Meloni guadagna nuovamente punti percentuali, lo stesso non si può dire per gli altri partiti della coalizione del centrodestra. Lega e Fratelli d'Italia, rispettivamente quarto e quinto nella graduatoria generale perdono entrambi terreno. Il partito di Salvini scende a 8,6% di preferenze, perdendo lo 0,2%, mentre per Fratelli d'Italia il calo è più elevato: -0,4%, con il conseguente passaggio dall'8,8% delle preferenze a 8,4%.

Movimenti anche tra i partiti dell'opposizione, con il Movimento 5 stelle che "rosicchia" consensi al Partito Democratico. I dem si confermano al secondo posto tra i partiti con il 19,4% di possibili voti, ma perdono lo 0,4% rispetto alla settimana precedente. Terzo posto per pentastellati, che invece guadagnano la stessa porzione percentuale persa dal Pd: con un +0,4% il partito di Conte passa dal 15,6% al 16% delle preferenze. Stati Uniti d'Europa si ferma al 5,2%, un punto in più di Azione, che guadagna lo 0,2%, come i Verdi.