Salvini crolla nei sondaggi, con Conte M5s verso il minimo storico

Continua il testa a testa tra PD e FDI (oggi appaiati al 21,2%) mentre calano ancora Lega (all'ennesimo record negativo della legislatura) e il Movimento 5 stelle che si avvicina al minimo storico dei consensi. Questo in estrema sintesi l'esito del monitoraggio dell'agenzia politica Youtrend che per l'agenzia Agi mette a confronto i principali risultati dei sondaggi (istituti Demopolis 20 aprile, Ixé 15 aprile, Piepoli 26 aprile, SWG 19 e 25 aprile, Tecné 23 aprile) in merito ai consensi dei partiti politici italiani che si apprestano a vivere il confronto con le urne in occasione delle prossime elezioni amministrative calendarizzate per il prossimo 12 giugno in alcune grandi città italiane.

A livello nazionale si vede che al ridimensionamento delle forze anti sistema, va di pari passo il rafforzamento dei partiti moderati con il buon dato di Forza Italia (8,6%), il migliore dalle Europee 2019.

Fratelli d'Italia e Partito democratico appaiati al 21,2

Lega 15,7 (-0,7)

M5S 13,2 (-0,3)

Forza Italia 8,6 (+0,2)

Azione/+Europa 4,2 (-0,3)

Sinistra Italiana 2,1 (+0,1)

Italia Viva 2,0 (-0,4)

Art.1-MDP 1,9 (-0,3)

Italexit 1,8 (-0,1)

Verdi 1,8 (-0,4).

Le aree che compongono la maggioranza a supporto del governo Draghi valgono il 69,6% dein consensi (+0,2).

Giallorossi (PD-M5S-MDP) 36,4 (-0,3)

Centrodestra (Lega-FI-Toti) 27,0 (+1,2)

Centro liberale 6,2 (-0,7)

Opposizione dx (FDI) 21,2 (=)

Opposizione sx (SI) 2,1 (+0,1)

Le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto a due settimane fa (14 aprile)

A livello di coalizioni (secondo lo schema delle ultime elezioni politiche del 2028) il Centrodestra avrebbe la maggioranza con il 48,2% (+1,2), il Centrosinistra si fermerebbe al 27,5%