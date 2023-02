Sondaggi, Fratelli d'Italia sopra il 30%, Movimento 5 Stelle avanti al PD. Lega in caduta libera

Fratelli d'Italia si conferma, almeno in questo inizio di governo, eccezione che conferma regola politica che vuole sempre in ascesa chi è all'opposizione e in crollo di consenso chi guida il Paese. Una regola storica che sembra non valere per il partito di Giorgia Meloni che, dopo i primi cento giorni di esecutivo, continua a salire nel gradimento degli italiani. Lo dice l'ultimissimo sondaggio Ixè, condotto su una popolazione italiana di circa mille persone, che, rispondendo alla domanda su chi voterebbero oggi, premiano Fdi ma anche il Movimento 5 Stelle. Gli altri partiti non se la vedono bene ma ce ne è uno in crisi nera: la Lega di Matteo Salvini.

Gli ultimi sondaggi politici in Italia

Fratelli d'Italia 30,1%

Lega 7,8%

Forza Italia 7,5%

Noi Moderati/altri di centro destra 0,5 %

Azione - Italia Viva 7,0%

Partito Democratico 16,7%

+Europa 2,8%

Sinistra Italiana e Verdi 3,8%

Movimento 5 Stelle 17,9%

Per l'Italia con Paragone altri 2,7%

Altri 3,2%

Ma il dato è ancora più chiaro se si guarda alla tabella, sempre dell’osservatorio politico, in cui si confrontano i tre periodi storici: quello presente con la stima dello scorso dicembre e i risultati delle elezioni politiche del settembre scorso. FdI oggi supera il 30% rispetto al 26% delle ultime politiche. M5s invece si attesterebbe a quasi il 18% quando alle scorse elezioni aveva preso il 15,4, passando per un picco del 18,1% a dicembre. Sempre peggio la Lega che, dopo aver preso l'8,8% alle elezioni, nei primi mesi di governo aveva recuperato qualcosa ma ora è crollata al sotto l'8%.