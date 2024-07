Ultimi sondaggi: chi vincerebbe le elezioni in Italia se si votasse oggi

E' passato ormai un mese dalle elezioni europee e il quadro politico in Italia è quantomai cristallizzato. Da settimane si registrano minime variazioni nelle stime di consenso ai partiti maggiori e minori.

Secondo l'ultima rilevazione di Swg per il telegiornale di La7, questa settimana l'orientamento di voto degli italiani vede cali e aumenti quasi "infinitesimali". In leggero rialzo Fratelli d'Italia dello 0,2% e il Movimento 5 Stelle dello 0,3%. Stessa percentuale che perdono sia il Pd che la Lega. Stabili invece Forza Italia e Verdi e Sinistra. Tra i partiti minori Azione e +Europa flettono dello 0,1%; Italia Viva guadagna lo 0,2%; Invariato Pace Terra e Dignità; Noi Moderati +0,1% e Sud Chiama Nord -0,1%.

Se si votasse oggi in Italia, Fratelli d'Italia sarebbe al 29,2%. Il Pd insegue al 23,3%. Terza piazza per il Movimento 5 Stelle al 10,6%. Il derby del centrodestra per la quarta posizione tra Lega e Forza Italia è sempre molto combattuto, intorno all'8,5%. Tra i partiti minori, Azione ha ormai stabilmente sopravanzato Italia Viva.

Le elezioni nel 2025

Le uniche elezioni in programma nei prossimi mesi, nel 2024, sono le regionali in Umbria, previste per l'autunno. Il centrodestra ha già annunciato la ricandidatura della presidente uscente Donatella Tesei, Lega, mentre il centrosinistra non ha ancora indicato un nome. La seconda parte del 2025 sarà invece ricca di appuntamenti elettorali rilevanti: ci saranno elezioni regionali in Liguria, Campania, Toscana, Marche, Puglia, Veneto e Valle d’Aosta. Non è escluso però che l'appuntamento elettorale slitti a inizio 2026.