Ultimi sondaggi politici: non ci sono buone notizie per Meloni e Salvini

Fratelli d'Italia continua a essere il partito più gradito dagli italiani, ma, allo stesso tempo, gli ultimi sondaggi politici confermano che la quota di elettori è in calo. Come rivelato nell'ultimo sondaggio Swg per il Tg di La7, nelle intenzioni di voto la formazione politica della presidente del Consiglio Giorgia Meloni è ancora la più popolare, anche se negli ultimi tempi è in fase calante. Ma non è la sola, specie nei partiti di maggioranza. Vediamo cosa dicono i dati di oggi, 18 luglio 2023: per chi voterebbero gli italiani.

Gli ultimi sondaggi politici: Meloni e Salvini giù, M5S "galleggia"

Nell'ultima rilevazione di Swg, Fratelli d'Italia è sempre il primo partito ma con uno 0,1% in meno: ora è al 28,7%. Il calo della Lega di Matteo Salvini è pià consistente e registra un meno 0,2%, tornando così sotto la soglia "psicologica" dei dieci punti percentuali, al 9,8%. Tra le forze di maggioranza sorride Forza Italia: sotto la nuova guida di Antonio Tajani la crescita registrata è dello 0,3%, che vale il 7,5%.

Ma mentre la maggioranza perde terreno, l'opposizione non ne approfitta. Il Partito Democratico di Elly Schlein ha perso lo 0,4% in una settimana ed è sceso al 20,0%. Calo anche per l'alleanza Verdi e Sinistra, al 3,1%, mentre +Europa passa al 2,6%, con un più 0,2%. Rimane stabile al 15,9%, invece, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che continua a "galleggiare" da mesi ormai intorno a queste percentuali. Azione di Carlo Calenda perde lo 0,2% e passa al 3,4% mentre Italia Viva di Matteo Renzi guadagna lo 0,1% e sale al 2,9%. Da registrare la crescita di Per l'Italia, il partito di Paragone, che passa al 2,2% con un più 0,1%. Unione Popolare resta stabile all'1,8%.

