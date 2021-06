Sondaggi, Fratelli d'Italia agguanta la Lega: centrodestra a un passo dalla maggioranza assoluta

Il sondaggio Swg per il Tg La7 descrive un testa a testa tra il partito di Matteo Salvini e quello di Giorgia Meloni. il centrodestra, se si considerano Lega più Fratelli d'Italia più Forza Italia più Coraggio Italia (per i più disattenti, è il il neonato gruppo politico che fa riferimento a Toti e Brugnaro), sfiora la maggioranza assoluta: 49,2 per cento

Gli ultimi sondaggi politici non presentano grosse novità. Ma si conferma il trend in atto da mesi: Meloni ha quasi raggiunto Salvini, ormai è questione di punti decimali. La Lega scende, Fratelli d'Italia è ad un passo. Il sondaggio Swg per il Tg La7 descrive un testa a testa tra il partito di Matteo Salvini e quello di Giorgia Meloni. La Lega cede lo 0,3 per cento e si attesta al 20,6 per cento. FdI cresce dello 0,1 per cento e arriva al 20.5 per cento. Perde terreno il Pd (-0,4), che ora vale il 18,6 per cento. Giù anche il M5S, che passa dal 16,2 al 16 per cento. Forza Italia è stabile al 6,8 per cento, mentre Azione di Carlo Calenda sale dal 6,4 al 6,8 per cento. Su anche Sinistra Italiana (2,5 per cento).

Sondaggi: centrodestra a un passo dalla maggioranza assoluta

In pratica secondo Swg il centrodestra, se si considerano Lega più Fratelli d'Italia più Forza Italia più Coraggio Italia (per i più disattenti, è il il neonato gruppo politico che fa riferimento al governatore della Liguria Giovanni Toti e al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro), sfiora la maggioranza assoluta, essendo al 49,2 per cento.

Articolo 1 è al 2,4 per cento e Italia Viva di Matteo Renzi è al 2,3. Sotto al 2 per cento +Europa e Verdi.