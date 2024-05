Come voterebbero oggi gli italiani? Il sondaggio che fa esultare Renzi e Calenda

Sarebbe Fratelli d'Italia il partito più votato dagli italiani, con il 26.7 per cento delle preferenze e un lieve rialzo (+0.2) rispetto alla scorsa settimana. Fisso sul 20.5 per cento il Partito Democratico, con una lievissima flessione (0.1) rispetto allo scorso 6 maggio. È quanto emerge dal sondaggio condotto dall'istituto demoscopico Swg per La7 sulle sulle intenzioni di voto per le elezioni europee del prossimo 8/9 giugno.

Segue il Movimento 5 Stelle, che guadagna uno 0.1 attestandosi al 3° posto con il 16.2. Una flessione seppur lieve emerge rispetto ai dati di Euromedia Research di inizio mese, che attestavano i pentastellati al 17 per cento.

In lieve calo rispetto alla settimana scorsa la Lega e Forza Italia con Noi Moderati (- 0.2 per entrambi).

Tra i partiti minori calano la lista di Matteo Renzi e Emma Bonino Stati Uniti d'Europa ( -0.3); Verdi e Sinistra (a guida Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, con un -0.2) e Azione promossa da Carlo Calenda (-0.1). La lieve flessione non deve far dimenticare che per i leader dei tre partiti "maggiori tra i minori" le attuali percentuali rappresentano comunque un successo, visto il superamento della soglia di sbarramento del 4 per cento.

E del resto, come ha dichiarato Renzi a Sky Tg24 "l'obiettivo non è una percentuale. Il sogno è quello di prendere un voto in più di Salvini". "Lui dice 'meno Europa', noi 'Stati Uniti d’Europa'. C’è bisogno di più Europa di fronte alle guerre", prosegue il leader di Italia Viva.

"Se venissi eletto io lascerei il Parlamento e andrei in Europa. Gli altri - Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Elly Schlein - no" attacca. E sulla candidatura di Emma Bonino nella lista di Stati Uniti d'Europa affonda: "Se Bonino avesse voluto fare un ragionamento utilitaristico si sarebbe candidata con Elly Schlein, che le ha proposto di tutto. Invece ha scelto con coraggio di lanciare un appello per gli Stati Uniti d’Europa".

Balzo in avanti infine per la lista promossa da Michele Santoro Pace Terra e Dignità (+0,4); lieve salita anche per la lista guidata da Cateno De Luca Libertà (+0-1). Diminuisce inoltre, seppur di poco, la percentuale di chi non esprime preferenze.