Sondaggi politici, Elly Schlein fa volare il Partito Democratico

Le primarie fanno bene al Partito Democratico. Non solo perché lo rimette al centro del racconto mediatico e perché riesce a coinvolgere molti dei propri elettori, ma anche perché i suo consensi - sondaggi alla mano - aumentano. Infatti, secondo l'analisi di YouTrend le primarie per la segreteria nazionale del Pd, culminate domenica scorsa nella vittoria di Elly Schlein, hanno decisamente "smosso le acque", ultimamente un po' stagnanti, del consenso ai partiti.

Il Partito Democratico ha guadagnato decisamente consensi nelle ultime settimane. Nella Supermedia, di Youtrend il PD fa registrare un balzo di quasi un punto e mezzo solo negli ultimi 14 giorni, tale da consentirgli di (ri)superare il Movimento 5 Stelle al secondo posto tra le liste. I pentastellati, per contro, perdono decisamente terreno (lo 0,8 per cento) e risultano cosi' le principali "vittime" di questa ritrovata vitalità dei democratici.

Al netto di questo "scossone", gli equilibri generali non subiscono particolari variazioni, con Fratelli d'Italia che addirittura si rafforza leggermente (+0,2%) salendo al 30,4%. Sarà interessante seguire, nelle prossime settimane, anche la dinamica dei consensi del Terzo polo: a oggi, la federazione tra Azione e Italia Viva è in leggera discesa, intorno al 7%, e si ritrova ormai insidiata da Forza Italia. La vittoria di Schlein però, secondo molti, potrebbe aprire nuovi spazi di crescita anche per la creatura di Renzi e Calenda. In occasione di eventi simili, bisogna innanzitutto chiedersi se siamo di fronte a una crescita effettiva oppure a una percezione "inquinata" da suggestioni contingenti, non strutturali. Un primo indizio ci viene dall'analisi dei dati provenienti dai singoli istituti di sondaggio (e sono tanti) che si sono cimentati con la misurazione del consenso ai partiti in queste ultime settimane.



Il sondaggio "clamoroso" di Noto per Porta a Porta, ad esempio, stima un +3% netto per il PD tra prima e dopo le primarie. Ma, pur senza arrivare a tanto, anche altri sondaggisti hanno registrato una crescita nell'ultimo mese per i democratici: +2,2% per SWG, +1,7% per Tecnè, un punto circa per EMG; un po' inferiore la crescita registrata da Euromedia, Ipsos e Ixè; ma quel che rileva, in ultima analisi, è l'unanimità con cui i diversi istituti hanno fatto registrare una crescita. In secondo luogo, l'analisi dei precedenti storici ci dice che il PD ha sempre guadagnato consensi dopo le primarie, talvolta vedendo i dati di sondaggi più che confermati in occasione di successive elezioni nazionali (come avvenne alle Europee 2019, pochi mesi dopo la vittoria di Zingaretti alle primarie).