Crolla la fiducia nel governo di Giorgia Meloni: secondo le intenzioni di voto raccolte dall'istituto demoscopico Ixé gli italiani non valutano positivamente le scelte dell'attuale maggioranza accordando all'esecutivo be 8 punti in meno dello scorso anno.

Il calo non si riflette sul partito della presidente del Consiglio con Fratelli d'Italia stabile oltre la soglia del 30%. Pesano invece i giudizi degli italiani sugli alleati con la Lega di Matteo Salvini e Forza Italia orfana di Silvio Berlusconi che perdono entrambi un punto percentuale.

Il calo dei partiti di maggioranza non si riflette invece su giudizi più benevoli sulle opposizioni con il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte che raccoglie la fiducia del 34% degli intervistati e la segretaria del Partito Democratico Elly Schelin che non sfonda neppure tra gli elettori Dem.

Il nome più evocativo per gli italiani resta quello di Mario Draghi capace di raccogliere un consenso trasversale per classi di età e "credo" politico.